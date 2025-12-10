Egygólos győzelmek a BL hatodik fordulójában

A három éve kezdődött stadionátépítés óta először játszott újra a Camp Nouban a Barcelona Bajnokok Ligája-mérkőzést, de a vezetést az Eintracht Frankfurt szerezte meg a 21. percben, sőt a szünetig a hazaiak nem tudtak mit kezdeni a németek védekezésével. Szünet után aztán Jules Koundé két fejes góljával a katalánok három perc alatt fordítottak, a világbajnoki ezüstérmes francia válogatott hátvéd korábbi 41 Bajnokok Ligája-mérkőzésén mindössze egyszer volt eredményes.

Sallai Rolanddal a kezdőcsapatában állt fel a Galatasaray idegenben a Monaco ellen. A gól nélküli első félidőt követően a francia csapat előnybe kerülhetett volna, de a svájci Denis Zakaria tizenegyesét Ugurcan Cakir hárította az 51. percben. Később a török kapus megsérült, a helyére beálló Günay Güvenc pedig nem egész egy perccel később gólt kapott. Az amerikai Folarin Balogun szerzett vezetést a Monacónak a 68. percben, s ez a talált végül győzelmet jelentett.

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.

A döntőt Budapesten a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló: Internazionale (olasz)-Liverpool (angol) 0-1 (0-0), gól: Szoboszlai (88., 11-esből)

AS Monaco (francia)-Galatasaray (török) 1-0 (0-0), gól: Balogun (68.)

FC Barcelona (spanyol)-Eintracht Frankfurt (német) 2-1 (0-1), gól: Koundé (50., 53.), illetve Knauff (21.)

Atalanta (olasz)-Chelsea (angol) 2-1 (0-1), gól: Scamacca (55.), De Ketelaere (83.), illetve Joao Pedro (25.)

Tottenham Hotspur (angol)-Slavia Praha (cseh) 3-0 (1-0), gól: Zima (26., öngól), Kudus (50., 11-esből), Simons (79., 11-esből)

PSV Eindhoven (holland)-Atlético Madrid (spanyol) 2-3 (1-1), gól: Til (10.), Pepi (85.), illetve Álvarez (37.), Hancko (52.), Sorloth (56.)

Union Saint-Gilloise (belga) - Olympique Marseille (francia) 2-3 (1-2), gól: Khalaili (5., 71.), illetve Paixao (15.), Greenwood (41., 58.)

Korábban: Kairat Almati (kazah)-Olimpiakosz (görög) 0-1 (0-0), gól: G. Martins (73.)

Bayern München (német)-Sporting Lisboa (portugál) 3-1 (0-0), gól: Gnabry (65.), Karl (69.), Tah (77.), illetve Kimmich (54., öngól)