A Fradi ikonja távozott Soroksárról

Lipcsei korábbi sikerei helyszínére tér vissza

MH/MTI
 2025. december 10. szerda. 8:57
Nyolc és fél év után távozott Lipcsei Péter vezetőedző a labdarúgó NB II-ben szereplő Soroksár SC-től és visszatért a Ferencvároshoz.

A Fradi ikonja távozott Soroksárról
Lipcsei Péter (képünkön jobbra) annak idején nagy segítséget jelentett Gellei Imre számára
Fotó: MH-archív/Németh András Péter

A korábbi 58-szoros válogatott labdarúgó a két klub együttműködésének keretében 2017 nyara óta felelt a szakmai munka irányításáért a másodosztályban szereplő együttesnél. A Ferencváros honlapjának keddi tájékoztatása szerint mostantól újra a 36-szoros bajnoknál dolgozik. Pontos feladatára vagy beosztására nem tért ki a honlap.

Lipcsei Péter 649 mérkőzésen játszott a Ferencvárosban, 170 gólt szerzett, pályafutása során öt NB I-es, egy NB II-es és egy portugál bajnoki címet ünnepelhetett, illetve négyszeres Magyar Kupa-győztes és szerepelt az UEFA Kupa csoportkörében 2004 őszén.

Időközben a Soroksár SC vezetőedzői posztját Korolovszky Gábor vette át, aki az FTC utánpótlásából érkezett, és mostanáig az FTC NB III-as csapatát irányította.

