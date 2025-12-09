Sport
Norris 1-es rajtszámmal startol 2026-ban
Ami jár, az jár
Legutóbb a hétszeres vb-győztes, szintén brit Lewis Hamilton volt az, aki regnáló világbajnokként saját rajtszámát (44) használta, az azóta eltelt években német Nico Rosberg visszavonult a vb-győzelme után, Verstappennek pedig 2022 óta az egyes volt az autóján. A Red Bull holland versenyzője azt még nem döntötte el, milyen számmal indul majd a 2026-os szezonban.
A 26 éves Norris a vasárnapi Abu-Dzabi Nagydíjon harmadikként ért célba Verstappen, valamint a csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri mögött, így kétpontos előnnyel elhódította a világbajnoki címet.