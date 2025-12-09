Sport
Amerikai centerrel erősített a női kosárlabda-bajnok Sopron
A 28 esztendős Samantha Fuehring az idei szezon első részét pedig Puerto Ricóban töltötte
Amerikai center érkezett Sopronba
Fotó: Facebook/Sopron Basket
A búcsúszezonját töltő és a szerbekkel olimpiai bronzérmes Jelena Brooks a szezon eleje óta bajlódik a térdével, amely mostanra már műtéti beavatkozást igényel. Így a soproniak már a török Besiktas elleni, csütörtökön kezdődő Európa Kupa-rájátszás során sem számíthatnak a csapatkapitányra.