2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Amerikai centerrel erősített a női kosárlabda-bajnok Sopron

A 28 esztendős Samantha Fuehring az idei szezon első részét pedig Puerto Ricóban töltötte

MH
 2025. december 9. kedd. 7:55
Frissítve: 2025. december 9. 18:39
Megosztás

Az elmúlt időszakban sérülések sújtották a csapatot: a Pécs elleni bajnoki során Papp Dia bokasérülést szenvedett, így a horvát válogatottban novemberben megsérült Nika Mühl után őt is nélkülöznie kell Gáspár Dávid vezetőedzőnek irányító poszton. Utóbbi továbbra is rehabilitációs munkát végez, ráadásul a szombaton Miskolcon 84-54-re elveszített rangadón a szerb Jovana Jevtovicnak is csak 48 másodperc jutott, miután a kosarát követően rosszul fogott talajt.

Amerikai centerrel erősített a női kosárlabda-bajnok Sopron
Amerikai center érkezett Sopronba
Fotó: Facebook/Sopron Basket

A búcsúszezonját töltő és a szerbekkel olimpiai bronzérmes Jelena Brooks a szezon eleje óta bajlódik a térdével, amely mostanra már műtéti beavatkozást igényel. Így a soproniak már a török Besiktas elleni, csütörtökön kezdődő Európa Kupa-rájátszás során sem számíthatnak a csapatkapitányra.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink