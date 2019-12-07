Gareth Bale sérült, de nem (csak) ezért elégedetlen madridi helyzetével

Legalábbis ezt állítja az ügynöke, Jona­than Barnett. A támadó klub iránti elkötelezettsége akkor kérdőjeleződött meg, amikor a novemberi, a magyarok elleni Európa-bajnoki selejtező után csapattársai társaságában olyan walesi zászlóval ünnepelt, amelyen a következő felirat volt olvasható: „Wales. Golf. Madrid. Ebben a sorrendben”. A történtek után a madridi szurkolók a Real Sociedad elleni bajnoki mérkőzésen kifütyülték a 30 éves Bale-t. A szélső 2013 óta a királyi gárda játékosa, akkor a Real 101 millió eurót fizetett érte a Tottenham Hotspurnek. A játékos csütörtökön nem vett részt az edzésen, és a Marca című lap szerint szombaton, az Espanyollal szembeni bajnoki találkozón, valamint a szerdai, FC Bruges elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen nem lesz ott a keretben combsérülés miatt.