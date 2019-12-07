2026. január 10., szombat

Előd

EUR 385.90 Ft
USD 331.44 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Gareth Bale sérült, de nem (csak) ezért elégedetlen madridi helyzetével

Spanyol futball

AD
 2019. december 7. szombat. 0:01
Frissítve: 2019. december 7. 3:19
Megosztás

Ügynöke szerint Gareth Bale „nincs elragadtatva” a helyzetétől a Real Madrid labdarúgócsapatánál, ezzel együtt soha nem kérte, hogy távozhasson.

Legalábbis ezt állítja az ügynöke, Jona­than Barnett. A támadó klub iránti elkötelezettsége akkor kérdőjeleződött meg, amikor a novemberi, a magyarok elleni Európa-bajnoki selejtező után csapattársai társaságában olyan walesi zászlóval ünnepelt, amelyen a következő felirat volt olvasható: „Wales. Golf. Madrid. Ebben a sorrendben”. A történtek után a madridi szurkolók a Real Sociedad elleni bajnoki mérkőzésen kifütyülték a 30 éves Bale-t. A szélső 2013 óta a királyi gárda játékosa, akkor a Real 101 millió eurót fizetett érte a Tottenham Hotspurnek. A játékos csütörtökön nem vett részt az edzésen, és a Marca című lap szerint szombaton, az Espanyollal szembeni bajnoki találkozón, valamint a szerdai, FC Bruges elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen nem lesz ott a keretben combsérülés miatt.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás