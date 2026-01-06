Növekedett a szakképzésbeli oktatók bére

Január elsejével 10 százalékkal emelkedett a szakképzésben dolgozó mintegy 24 ezer oktató fizetése, erre 32 milliárd forintot biztosít a kormány – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

Varga-Bajusz Veronika kifejtette: 2020 óta ez már az ötödik béremelés ebben a körben, és „ez egy abszolút jó befektetés a jövőbe”. Az elmúlt időszakban erősödtek a képzések. Magyarország az OECD-tagállamok között a harmadik a munkaerőpiaci relevancia tekintetében, azaz ahogy kilépnek a fiatalok a munkaerőpiacra, már teljes jogú munkavállalóként tudnak elhelyezkedni.

Jelentősen, 65 százalékkal nőtt a szakképzésből a felsőoktatásba kerülő hallgatók létszáma is. Ez azt jelenti, hogy mind az esélyteremtés, mind a tehetséggondozás területe nagyon sokat erősödött, mindennek fő magja az oktatói gárda, amely segíti, támogatja és fejleszti a tehetségeket – jegyezte meg az államtitkár.

Jelezte, hogy 2020 óta két és félszeresére emelkedtek a bérek ezen a területen. Egy pályakezdő oktató 775 ezer forintot kap, az átlagfizetés pedig 890 ezer forint, de jócskán vannak olyan tapasztalt oktatók, akik már egymillió forint körüli bért keresnek idén januártól.

Varga-Bajusz Veronika arról is beszámolt, hogy az elmúlt időszakban, illetve jelenleg is összesen 400 milliárd forint értékben biztosítanak forrást a szakképzési infrastruktúra fejlesztésére. A jelenleg is zajló, 96 milliárd forintos program keretében 34 intézmény újul meg.

Modern körülmények között, a legmodernebb eszközökkel tanulhatnak a fiatalok, de az ösztöndíjrendszert is átalakították, így nyolcezer és hatvanezer forint közötti összeget kapnak az alapképzésben, utána a duális képzésben akár 168 ezer forintig emelkedhet a juttatásuk munkabérként – említette a politikus.

Az államtitkár felidézte, hogy nemzetközi szinten egyre jelentősebb sikereket érnek el a magyar diákok, legutóbb a Dániában rendezett EuroSkills versenyről 16 éremmel érkeztek haza, az informatikai ágazat minden szakmájában aranyérmet nyertek a magyar fiatalok. Azt lehet tehát mondani, hogy „mind a hagyományos szakmákban erősek vagyunk, de a modern szakmákban is abszolút az élen járunk” – tette hozzá.

Varga-Bajusz Veronika a január 8-án kezdődő Educatio kiállítás kapcsán arról beszélt, hogy az egyetemek mind jelen lesznek, és az idén is több mint 60 ezer látogatóra számítanak. Nemcsak az egyetemek képzési kínálatát lehet itt megismerni, de a nyelvtanulási és ösztöndíj-lehetőségeket is, bemutatkozik például a Tempus Közalapítvány is a Pannónia Ösztöndíjprogrammal.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a duális képzés előnyeiről beszélve azt mondta: amit a diák elméletben megtanul, azt azonnal kipróbálhatja a gyakorlatban, munkakörnyezetben. A vállalatok is kedvelik ezt a képzési formát, örömmel fogadnak fiatalokat, mert nekik ez a munkaerő-utánpótlás miatt fontos, sokszor a diákok ugyanott, a képzőhelyükön állnak később munkába.