Iskolai rémálom Zalaegerszegen

Egyelőre nem térhetett haza a kórházból minden diák azok közül, akiket hétfőn tömeges rosszullét kapcsán szállítottak a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba.

Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy az iskolai mérgezés miatt kórházba került diákok közül még nem mindenki térhetett haza

Hétfőn több mint 440 diáknak és felnőttnek kellett elhagynia a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikumának épületét, miután többen is fejfájásra, hányingerre panaszkodtak.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP), Zalaegerszeg polgármestere a közösségi oldalán arról adott hírt az állami iskolafenntartó, a rendőrség és a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján, hogy a Deák Ferenc Technikumban „valószínűsíthetően az egyik diák veszélybe sodorta az intézményben tanulókat, oktatókat és dolgozókat”. Valaki egy befőttesüveget helyezett el az iskola lépcsőfordulójában, az üveg pedig olyan kémiai anyagot tartalmazott – feltételezések szerint vakondok elriasztására szolgáló vegyületet –, amely nedvesség hatására reakcióba lépett.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI kérdésére hétfőn elmondta: a délutánig kórházba szállított 66 diák többségét mentőautókkal, 22 tanulót autóbusszal vittek kivizsgálásra. A fiatalok jellemzően hányingerre és fejfájásra panaszkodtak, komolyabb egészségügyi beavatkozásra senki nem szorult.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszínre érkező egységeik az épületen belül semmiféle egészségre ártalmas anyagot nem tudtak kimutatni.

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-vel azt közölte: a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság az ügyben közveszélyokozás bűntette miatt, ismeretlen tettes ellen indított eljárást.

Az MTI információja szerint összesen több mint 70 diák került kórházba, három fiatal kivételével a többségük kedden haza is térhetett.