Oktatás

Új szakkollégiumot alapít a Budapesti Metropolitan Egyetem

 2025. december 30. kedd. 10:02
A Budapesti Metropolitan Egyetem Szenátusa 2025. őszén elfogadta a Szakkollégium megalapításáról szóló előterjesztést, így új fejezetet nyílik az intézmény és a hazai felsőoktatási tehetséggondozás életében. A döntés nem csupán az egyetem hallgatóinak, hanem a teljes magyar felsőoktatási ökoszisztémának fejlődési lehetőséget jelent - derült ki a lapunkhoz eljuttatott közleményből.

Új szakkollégiumot alapít a Budapesti Metropolitan Egyetem
Budapesti Metropolitan Egyetem
Fotó: MH/Icsu Renáta

A szakkollégium olyan szakmai-művészeti és közéleti műhelyt teremt, amelyben a hallgatók az egyetemi tanulmányaikon túlmutató, magas szintű képzési, kutatási és közösségi programokban vehetnek részt. A modell illeszkedik a hazai szakkollégiumi hagyományhoz: öntevékeny, önkormányzó közösségként működik, ahol a hallgatók és oktatók együttműködése teremti meg a szakmai kiválóság új tereit.

  • képzési pillér – rendszeres szemináriumok, előadások, szakmai események;
  • kutatási és művészeti pillér – kutatási terv alapján végzett tudományos vagy alkotói munka;
  • közösségi pillér – identitás- és közösségépítő, informális programok.

Ezek a pillérek nem csupán az egyéni tehetségek kibontakozását szolgálják, hanem hozzájárulnak egy értékalapú, felelős, társadalmi kérdésekre érzékeny értelmiségi generáció formálódásához. A szakkollégium működése erősíti az intézményi kiválóságot, hosszú távon pedig versenyképességi tényezőként támogatja a METU stratégiai céljait.

A kezdeményezés különösen jelentős a magyar felsőoktatás számára: egy olyan tehetséggondozási intézmény jön létre, amely tovább gazdagítja az ország szakkollégiumi palettáját, bővíti a hallgatói élet szakmai tereit, és sokszínűbb lehetőségeket biztosít a különböző képzési területek fiatal tehetségeinek.

A METU elkötelezett amellett, hogy aktív, inspiráló és szakmailag igényes közeget teremtsen hallgatóinak. A szakkollégium megalapítása ennek a törekvésnek kiemelt mérföldköve.

