Új tudásközpont nyílt meg Szolnokon

A tehetség a magyarság egyik legnagyobb erőforrása, ezért nagy a felelősségünk és a lehetőségünk is abban, hogyan bánunk ezzel a kinccsel a felismerésétől a hasznosulásáig – jelentette ki a térség országgyűlési képviselője a Mathias Corvinus Collegium (MCC) új szolnoki képzési központjának hétfői átadó ünnepségén.

Kállai Mária kiemelte: Szolnokon és a vármegyében nagyon értékes munka folyik ezen a területen és hasznos együttműködések segítik a fiatalokat. Ezt igazolja Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 55 tehetségpontja és számos elismerése, kiemelkedő versenyeredménye is – tette hozzá.

A város tehát inspiráló közeg a tehetségek számára, melyet remélhetően egyre többen éreznek – fogalmazott. Jelezte: ennek egyik színtere az MCC, mely mára más tehetséggondozó programok és intézmények mellett ugyancsak márkanév. A Mathias Corvinus Collegium 10 éve érkezett a városba, ahol – gazdagítva ezzel Szolnokot és térségét – nagyon gyorsan otthonra talált, előbb szellemi téren és a most átadott fejlesztésnek köszönhetően immár létesítményi feltételeit tekintve is – mondta.

Jelezte: elismerésre méltó az a határozott jövőkép és értékrend, melyek mentén az MCC hálózat fejlődik. Saját hitvallásuk alapján tevékenységük ott kezdődik, ahol a hagyományos oktatás véget ér és ez a mindennapok kultúrájában és társadalmában is igazolható – állapította meg a képviselő. Szavai szerint ma nagy szükség van arra, hogy széles látókörű, fejlett vitakultúrával rendelkező, a közösséget szolgálni és másokért felelősséget vállalni képes fiatalokat neveljünk.

Az MCC-ben inspiráló, hiteles munka folyik, mely sokat tesz azért, hogy az ide járó fiatalok megtalálják a maguk útját – jegyezte meg. Rámutatott: itt is igaz, hogy a tehetséggondozás és a műhelymunka célja az építkezés, az MCC-ben tapasztalható együttműködés pedig világunkban versenyképességi tényező.

Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója köszöntőjében emlékeztetett: az MCC új, szolnoki képzési központjának épülete egykor vándortársulatok otthonául szolgált, majd színészházként működött. Ennek kapcsán úgy fogalmazott: bízik benne, hogy a hajdani világot jelentő deszkák mától fiatal tehetségeknek lesznek ugródeszkái.

Tájékoztatása szerint a felújított épületegyüttesben jelenleg csaknem 200 fiatal tanul. Az 500 négyzetmétert meghaladó komplexumban több tanterem mellett nyelvi labort, könyvtárszobát, rendezvénytermet, valamint szabadidős helyiséget alakítottak ki és új kezdeményezések mellett folytatódnak itt az MCC korábban megszokott rendezvényei is. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy az új központ „a szív és az ész találkozóhelye, továbbá szellem, a kultúra és a közösség otthona” lesz Szolnokon.