Ismét Pécsen rendezik meg a Prograce programozói versenyt

Ismét a Pécsi Tudományegyetem (PTE) ad otthont a Prograce programozói versenynek, amelynek keretében december 16-án keresik az ország legjobb középiskolás és egyetemista programozóit - közölte a baranyai felsőoktatási intézmény szerdán az MTI-vel.

Közleményükben azt írták, hogy a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, valamint a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara által meghirdetett versenyre középiskolások és egyetemisták alkotta kétfős csapatokat várnak, hogy összemérjék logikai és programozói tudásukat. A versenyen azok tudnak igazán jó eredményt elérni, akik remek logikával és algoritmikus gondolkodással közelítik meg a feladatokat - tették hozzá.

Felidézték, hogy tavaly mintegy 120-an vettek részt az informatikával foglalkozó vállalatok és leendő munkavállalóik számára is találkozási lehetősége nyújtó Prograce-en.

A versennyel kapcsolatban további információk olvashatók a verseny honlapján.