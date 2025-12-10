A Diákváros megépítése lesz a kollégiumi fejlesztések zászlóshajója - emelte ki Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége (FEKOSZ) Kollégiumi Vezetők Kollégiumán tartott megnyitóbeszédében szerdán, Budapesten.

A kollégiumok nemcsak épületek és ember alkotta infrastruktúrák, hanem olyan helyek, ahol a fiatal először tapasztalja meg, hogy milyen érzés felelősen, mégis támogatva elindulni az önálló élet felé - fejtette ki az államtitkár az Óbudai Egyetem Bánki Donát Kollégiumában tartott tanácskozáson.

A Diákváros megépítéséről szólva kiemelte: a kormány döntése alapján a beruházás legalább 12 000 férőhelyet biztosít majd a fővárosban a diákok számára, az atlétikai stadion szomszédságában, ahol megvalósul majd Magyarország eddigi legnagyobb kollégiumi beruházása. Hozzátette: ez a fejlesztés nemcsak méretében, de minőségében is új mércét állít majd a világszínvonalú élettérrel, a modern szolgáltatásokkal, a fenntartható és környezetbarát működéssel.

Hozzátette: a diákváros legkésőbb három év múlva fogadhatja lakóit.

Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy a megújuló és egyre sikeresebb felsőoktatás soha nem látott hallgatói létszámokat produkál évről évre, a magyar egyetemek pozíciói a nemzetközi ranglistákon javulnak, éppen ezért tudni kell biztonságos és rendezett kollégiumi körülményeket biztosítani a hallgatóknak.

"Igazi felsőoktatási sikerről akkor beszélhetünk, ha a tanulmányi és kutatási teljesítmény mögött ott áll a mindennapi élet minősége is, az a háttér, ahol nyugodt körülmények között tanulhatnak, fejlődhetnek és otthon érezhetik magukat a diákok" - hangoztatta.

Felidézte, hogy 2010 óta a kormány több mint 150 milliárd forint értékben vásárolta vissza a korábban magánkézben lévő kollégiumi ingatlanokat és 14 500 férőhelyet adott vissza az egyetemeknek, miközben több ezer férőhelyet fel is újított. "A kollégiumokat véglegesen az intézmények vagyonába adtuk, hogy stabil, kiszámítható működésük hosszútávon biztosított legyen" - fűzte hozzá.

"Ha valóban olyan felsőoktatást akarunk, ami képes megtartani a tehetséget, támogatni a rászorulókat, és versenyképes környezetet biztosítani a jövő szakembereinek, tovább kell építkezni. Ezért megígérhetem, hogy a kollégiumi fejlesztések nem állnak le" - hangoztatta.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy új lendületet vett a kollégisták középpontban program is, amely 300 millió forintos keretösszeggel támogatta a kollégiumok fejlődését. Ebből az intézmények olyan eszközöket, berendezési tárgyakat szerezhettek be, amelyek nélkülözhetetlenek a mindennapi kényelmes élethez.

Megjegyezte: a megfelelő körülmények biztosítása mellett elengedhetetlen, hogy az ottlakók biztonságban is érezzék magukat, ezért fontos, hogy a hallgatókkal közösen az intézmények a belső szabályzataikat is fejlesszék, és ne fordulhasson elő több olyan helyzet, amelybe néhány évvel korábban a Képzőművészeti Egyetem hallgatója került - utalt az államtitkár arra a 2021-ben történt esetre, mikor az intézmény egyik férfi hallgatója megerőszakolta egyik női hallgatótársát az egyetem kollégiumában. A szexuális erőszakkal vádolt férfit novemberben a bíróság felmentette a vádak alól.