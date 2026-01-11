A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag hús

Régen sokkal több nyúlhúst ettünk, mint napjainkban. Kevesen tudják, de számtalan érv szól amellett, hogy rendszeres eleme legyen az étrendünknek.

Az 1940-es és 1950-es években a nyúlhús ugyanolyan gyakori vacsora volt, mint ma a csirkehús azonban mára ennek a gyakorisága megcsappant. Azonban a rendszeres fogyasztása mellett számtalan érv van. Kevesem tudják, de az egyik legjobb fehér hús, ami ma a piacon kapható az a nyúlhús. A hús magas százalékban tartalmaz könnyen emészthető fehérjét.

A nyúlhús a legkevesebb zsírt tartalmazza az összes többi kapható alapanyag közül. Nem elhanyagolható az sem, hogy a nyúlhús kevesebb kalóriaértéket tartalmaz, mint más húsok. A nyúlhús szinte koleszterinmentes, ezért szívbarát.

A házinyúl húsa könnyen emészthető, allergizáló hatása nem ismert. Ezen tulajdonsága miatt különösen ajánlott számos diétás étrendben, sőt biztonsággal fogyaszthatják táplálékallergiások, gyermekek is.

Aki szokott fogyókúrázni, jól tudja, hogy a csirke és a hal az a két húsféle, amit – szigorúan grillezett formában és lehetőleg zöldkörettel – büntetlenül fogyaszthat azok alacsony zsírtartalma miatt. Jó hírem van: a nyúlhús zsírtartalma még a csirkéénél is alacsonyabb, fehérjetartalma ezzel szemben különösen magas. Ezért van, hogy nemcsak a fogyókúrázóknak, hanem kisgyerekeknek, és betegeknek is ajánlott a fogyasztása.

A nyúlhús nátriumtartalma viszonylag kevesebb, mint más húsoké, de a kalcium- és foszfortartalma több.

A hasznos tápanyagokból a lehető legtöbb jut belőle a szervezetbe; a nyúlhús esszenciálisaminosav-hasznosítása például 30 százalékkal jobb a csirkehúsénál.

Több ehető húst nyerhetünk, mint egy csirkénél. A nyúlhúsnak a sok egészségügyi előnye mellett nincs erős íze, a csirkéhez hasonló, de nem azonos.

A nyúlhús fogyasztásának számos egészségügyi előnye van, emellett olcsó az előállítása is. Használja a nyulat csirkehús helyettesítésére bármilyen csirkés receptben.