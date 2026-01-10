Montázs
Miért utálják sokan a saját felvett hangjukat?
Tudományos magyarázat
Szerinte az ember jellemzően nemcsak kívülről érzékeli a hangját, hanem a koponyacsontokon, a szöveteken és a testnedveken keresztül is. Ezek mély felhangokat adnak hozzá, ami mélyebbé és gazdagabbá teszi a hangot. Egy felvételen azonban magasabb hangfekvésűnek és kevésbé ismerősnek hangzik, ami a „helytelenség” vagy az éretlenség érzetét keltheti.
Továbbá az agyunk a homeosztázisra – egy ismerős állapot fenntartására – törekszik, és minden váratlan tényezőt, beleértve a saját hangunk ismeretlen hangzását is, idegennek érzékelünk. Ez kellemetlenséghez, sőt önbizalomvesztéshez is vezethet.
Ahogy azonban a szakértő megjegyezte, a körülöttünk lévők mindig pontosan úgy hallják a hangunkat, ahogyan az a felvételen szól, és abszolút normálisnak érzékelik.