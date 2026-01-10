Miért utálják sokan a saját felvett hangjukat?

Sokan kellemetlenül érzik magukat, amikor a saját hangjukat hallják egy felvételen. Ez a hangészlelés sajátosságainak és pszichológiai tényezőknek köszönhető – magyarázta Julia Jakovleva pszichológus a Doctor Peternek adott interjújában.

Szerinte az ember jellemzően nemcsak kívülről érzékeli a hangját, hanem a koponyacsontokon, a szöveteken és a testnedveken keresztül is. Ezek mély felhangokat adnak hozzá, ami mélyebbé és gazdagabbá teszi a hangot. Egy felvételen azonban magasabb hangfekvésűnek és kevésbé ismerősnek hangzik, ami a „helytelenség” vagy az éretlenség érzetét keltheti.

Továbbá az agyunk a homeosztázisra – egy ismerős állapot fenntartására – törekszik, és minden váratlan tényezőt, beleértve a saját hangunk ismeretlen hangzását is, idegennek érzékelünk. Ez kellemetlenséghez, sőt önbizalomvesztéshez is vezethet.

Ahogy azonban a szakértő megjegyezte, a körülöttünk lévők mindig pontosan úgy hallják a hangunkat, ahogyan az a felvételen szól, és abszolút normálisnak érzékelik.