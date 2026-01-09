Megáll-e valaha a Föld forgása?

A Föld forgása valóban fokozatosan lassul, de nem áll fenn a veszélye annak, hogy belátható időn belül teljesen leáll.

Ennek a folyamatnak a fő oka az árapály-súrlódás, amely a Hold gravitációs kölcsönhatásából ered. Ennek eredményeként egy nap hossza évszázadonként körülbelül 2,4 milliszekundummal nő. Az éghajlatváltozásnak további hatása is van: például az olvadó gleccserek újraelosztják a bolygó tömegét, és kissé lelassítják a forgását is.

A Föld hipotetikus hirtelen megállása katasztrofális következményekkel járna. A felszínen minden – beleértve az óceánokat és a légkört is – továbbra is körülbelül 1600 km/h sebességgel mozogna, globális pusztulást okozva és lehetetlenné téve az életet. Egy ilyen forgatókönyv azonban nem tekinthető realisztikusnak.

A távoli jövőben, több tízmilliárd év múlva, elméletileg lehetséges, hogy a Föld olyan mértékben áramlik az árapályhoz, hogy állandóan a Hold felé néz, ahogyan a Hold is a Föld felé néz. Azonban jóval előtte a Nap, miután elérte a vörös óriás stádiumot, nagy valószínűséggel körülbelül 7,6 milliárd év múlva elnyeli bolygónkat - írta meg a Gismeteo.