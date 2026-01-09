Montázs
A füleink valaha légzőszervek voltak?
Ez a felfedezés aláhúzza az emlősök külső fülének mély evolúciós gyökereit
A csapat egy újszerű megközelítést alkalmazott, amely az enhancerekre – a genetikai transzkripciót szabályozó DNS-elemekre – összpontosított. Azzal, hogy a kutatók az emberi fül külső részének kialakulásáért felelős enhanszereket beépítették a zebrahal genomjába, kimutatták azok aktivitását a kopoltyúkban. Transzgénikus egerekkel végzett kísérletek megerősítették a kopoltyúk és a fül külső részének kapcsolatát.
További, ebihalakon és zöld anolákon végzett vizsgálatok hasonló aktivitást mutattak ki. Ez a felfedezés aláhúzza az emlősök külső fülének mély evolúciós gyökereit, és bemutatja, hogyan változhatnak a struktúrák az evolúció során új funkciók ellátása érdekében.