A füleink valaha légzőszervek voltak?

A Dél-Kaliforniai Egyetem tudósai feltárták az emlősök külső fülének evolúciós eredetét, és a halak kopoltyújához kötötték. A Gage Crump professzor vezette tanulmány a halak állkapcsainak tanulmányozásával kezdődött, és ahhoz a hipotézishez vezetett, hogy a külső fül ezekből fejlődhetett ki.

A csapat egy újszerű megközelítést alkalmazott, amely az enhancerekre – a genetikai transzkripciót szabályozó DNS-elemekre – összpontosított. Azzal, hogy a kutatók az emberi fül külső részének kialakulásáért felelős enhanszereket beépítették a zebrahal genomjába, kimutatták azok aktivitását a kopoltyúkban. Transzgénikus egerekkel végzett kísérletek megerősítették a kopoltyúk és a fül külső részének kapcsolatát.

További, ebihalakon és zöld anolákon végzett vizsgálatok hasonló aktivitást mutattak ki. Ez a felfedezés aláhúzza az emlősök külső fülének mély evolúciós gyökereit, és bemutatja, hogyan változhatnak a struktúrák az evolúció során új funkciók ellátása érdekében.