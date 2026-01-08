Veszélyesek a szárítógépek?

Kenneth Leung, a Hongkongi Városi Egyetem Kémiai Tanszékének vezetője szerint a szárítógépek működés közben műanyag mikroszálakat bocsátanak ki a légkörbe. Egyetlen szárítógép évente körülbelül 120 millió műanyag szálat termel.

Ezt egy kísérletben demonstrálták: Leung és kollégái egy 15 perces szárítógép-ciklus eredményeit vizsgálták kétféle textíliával – szintetikus poliészterrel és természetes pamuttal. A pamut is bocsát ki szálakat, de ezek sokkal kevésbé károsak, mivel szerves anyagok és viszonylag gyorsan lebomlanak.

A tudós ezután felvetette a szárítógépek károsanyag-kibocsátásának 3D nyomtatóval történő szabályozásának ötletét. Leung és csapata ennek segítségével egyszerű szűrők prototípusait nyomtatta ki, amelyek képesek mikroszálak befogására.

A találmány természetesen nem fogja teljesen kiküszöbölni a polimerek negatív hatásait. A teljes siker érdekében a ruhagyártóknak jól tennék, ha módosítanák az anyagválasztási megközelítéseiket.