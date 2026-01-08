Montázs
Nyugdíjas tyúkokat toboroznak
Elindították a Kot-Kot nevű kezdeményezést
A csirkék nemcsak a talajminőséget javítják, hanem a lárváik elfogyasztásával segítenek a kártevők, például az olajbogár elleni védekezésben is. A helyi iskolákból összegyűjtött élelmiszerhulladékból csirketápot készítenek, csökkentve a hulladéklerakókban lévő szerves anyagok mennyiségét és a metánkibocsátást.
A projekt célja egy ellenálló ökoszisztéma létrehozása, amely képes alkalmazkodni a magas hőmérséklethez és az aszályhoz. Netien hangsúlyozza az állatok mezőgazdasági rendszerbe való integrálásának fontosságát az ellenálló képesség fokozása érdekében.
A csirkék akár 10 évig is élnek, bár aktívan csak 2 éves korukig tojnak.