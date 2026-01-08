Nyugdíjas tyúkokat toboroznak

Cipruson elindítottak egy projektet, amelynek célja, hogy „nyugdíjba vonult” tyúkok növeljék az olajfaligetek hozamát. Elena Christoforos gazdálkodó és Nicholas Netien talajmérnök elindították a Kot-Kot nevű kezdeményezést , amelynek keretében a vágásból mentett csirkék szabadon barangolnak az Akaki bioültetvényeken, ürüléket termelve, amely természetes trágyaként szolgál az olajfaligetek számára.

A csirkék nemcsak a talajminőséget javítják, hanem a lárváik elfogyasztásával segítenek a kártevők, például az olajbogár elleni védekezésben is. A helyi iskolákból összegyűjtött élelmiszerhulladékból csirketápot készítenek, csökkentve a hulladéklerakókban lévő szerves anyagok mennyiségét és a metánkibocsátást.

A projekt célja egy ellenálló ökoszisztéma létrehozása, amely képes alkalmazkodni a magas hőmérséklethez és az aszályhoz. Netien hangsúlyozza az állatok mezőgazdasági rendszerbe való integrálásának fontosságát az ellenálló képesség fokozása érdekében.

A csirkék akár 10 évig is élnek, bár aktívan csak 2 éves korukig tojnak.