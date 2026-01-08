Mit tehetünk a fűtési szezonban, hogy jelentősen csökkentsük a rezsit?

Ahogy beköszönt az ősz, majd lassan ránk borul a tél, nemcsak a fák ruhája változik meg, hanem otthonaink energiaigénye is. A fűtési szezonban minden fok, minden szigetelés és minden napsugár számít – épp ezért most megmutatjuk, hogyan csökkenthetjük jelentősen a rezsit, miközben otthonunk továbbra is kényelmes és meleg marad.

A legegyszerűbb és legtermészetesebb módja a fűtés kiegészítésének: a napfény. Napközben húzzuk el a déli fekvésű ablakokon a függönyöket, hogy a napsugarak felmelegítsék a belső tereket. Estére viszont mindenképp húzzuk be a sötétítőket – ezek segítenek bent tartani a meleget és csökkenteni a huzatérzetet.

Így állítsuk meg a meleg kiszökését

A huzat a tél egyik legnagyobb pénznyelője. Egy egyszerű trükkel, például áttetsző műanyag fólia ablakra ragasztásával máris javíthathatunk a szigetelésen. Ahol még így is érződik a hideg, ott vastagabb, hőszigetelő sötétítő függöny segíthet. Ajtók és ablakok körül érdemes végigmenni tömítőcsíkkal vagy szilikonos tömítőanyaggal – meglepően sok hő távozhat a legkisebb réseken át is.

Ne fűtsük feleslegesen a lakást

Nem kell fagyoskodni ahhoz, hogy spóroljunk. Ha napközben otthon vagyunk, állítsuk be a termosztátot a legalacsonyabb, még kényelmes hőfokra. Éjszakára, vagy amikor nem vagyunk otthon, bátran csökkentsük tovább – akár 10%-kal is kevesebb lehet az éves fűtésszámla pusztán ezzel a lépéssel. Egy okos vagy programozható termosztát pedig mindezt helyettünk elintézi.

Ha hőszivattyúnk van, ügyeljünk arra, hogy csak kifejezetten ilyen rendszerhez való termosztátot használjunk – különben többet árthatunk, mint használunk.

A karbantartás egyenlő a megtakarítással

A fűtőrendszer csak akkor működik hatékonyan, ha karban is van tartva. Cseréljük a szűrőket havonta vagy a gyártó ajánlása szerint, és legalább évente egyszer vizsgáltassuk át a teljes rendszert szakemberrel. A fafűtéses kályhákat és pelletkazánokat is rendszeresen tisztítsuk ki – egy kormos hőcserélő nemcsak energiát pazarol, de veszélyes is lehet.

A kandalló hangulatos, de trükkös

A kandalló meghitt hangulatot teremt, de ha nem figyelünk, könnyedén hőenergiát szívhat ki a lakásból. Amikor nem használjuk, tartsuk zárva a füstcsappantyút. Használat közben viszont érdemes résnyire nyitni egy ablakot a közelben, és csukva tartani a többi ajtót, hogy ne alakuljon ki huzat. Speciális üvegajtók és hőcserélők pedig visszavezethetik a meleg levegőt a szobába.

Csökkentsük a melegvízköltséget is

A vízmelegítő beállítása is számít. Körülbelül 49 °C bőven elegendő a kényelmes használathoz – így energiát spórolhatunk és elkerülhetjük az égési sérüléseket is.

Minden apró döntés számít. Egy jókor elhúzott függöny, egy programozott fűtésszabályozás, vagy egy szakszerűen szigetelt ablak összeadódva akár több tízezer forintot is megtakaríthat számunkra a fűtési szezon végére. Ha pedig idővel belefogunk egy teljes energetikai korszerűsítésbe, annak eredményei hosszú távon is megtérülnek – írta meg a mindmegette.hu.