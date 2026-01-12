2026. január 12., hétfő

Előd

Miért nem szabad együtt tárolni a paradicsomot és a burgonyát?

Mérgező anyagokat is felhalmozhat

 2026. január 12. hétfő. 4:54
Soha ne tároljuk együtt paradicsomot és burgonyát – ez az egyszerű szabály segíthet megelőzni a zöldségek idő előtti megromlását.

Minden az etilén nevű növényi hormonról szól, amely nagy mennyiségben szabadul fel az érő paradicsom, banán és alma során. Míg ez a paradicsom esetében természetes folyamat, a burgonya rendkívül érzékeny erre a gázra. Hatására a gumók megszakítják a nyugalmi állapotot, és gyorsan csírázni kezdenek. A visszataszító megjelenésük mellett a csíráztatott és zöld burgonya mérgező anyagokat is felhalmozhat.

Így egy közeli paradicsom jelzésként szolgál a burgonya biológiai órájának beindítására, drámaian csökkentve az eltarthatóságát. Ennek elkerülése érdekében ezeket a zöldségeket külön kell tárolni: a burgonyát hűvös, sötét és száraz helyen, a paradicsomot pedig szobahőmérsékleten, távol más etilénre érzékeny élelmiszerektől, például a hagymától, a sárgarépától és a káposztától - írta meg a Gismeteo.

