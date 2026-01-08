Montázs
Miért fehérek általában a tengerjáró hajók, míg a katonai hajók szürkék?
Több szempont alapján
A brit haditengerészet egyik hajója
Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand
Míg a teherhajókat többféle árnyalatban lehet festeni, a hadihajók hagyományosan szürkék a tengeri környezetben való álcázáshoz. Az első világháború alatt a brit haditengerészet kísérletezett a „vakító álcázással”, fekete-fehér csíkokat használva az ellenség megzavarására.
A modern hadihajók szintén szürke sémákat használnak, egy több ezer éves hagyományra visszatekintve.
Így a hajó színének megválasztása mind az esztétikai preferenciákat, mind a gyakorlati megfontolásokat tükrözi, befolyásolva az érzékelést és a funkcionalitást különböző körülmények között - írta meg a Gismeteo.