Miért fehérek általában a tengerjáró hajók, míg a katonai hajók szürkék?

A luxushajókat és a luxusjachtokat szinte mindig fehérre festik, ami nemcsak vonzza a tekintetet, hanem praktikus célt is szolgál. A fehér hajótest stílusos és letisztult, megfelel a luxusra törekvő ügyfelek elvárásainak. Továbbá a szín visszaveri a fényt és a hőt, így a hajók hűvösebbek maradnak a forró éghajlaton, csökkentve a légkondicionálás szükségességét.

Míg a teherhajókat többféle árnyalatban lehet festeni, a hadihajók hagyományosan szürkék a tengeri környezetben való álcázáshoz. Az első világháború alatt a brit haditengerészet kísérletezett a „vakító álcázással”, fekete-fehér csíkokat használva az ellenség megzavarására.

A modern hadihajók szintén szürke sémákat használnak, egy több ezer éves hagyományra visszatekintve.

Így a hajó színének megválasztása mind az esztétikai preferenciákat, mind a gyakorlati megfontolásokat tükrözi, befolyásolva az érzékelést és a funkcionalitást különböző körülmények között - írta meg a Gismeteo.