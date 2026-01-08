Meghalt Patrick Swayze öccse

A People magazinhoz eljuttatott halotti anyakönyvi kivonatból kiderül, hogy Patrick Swayze öccse 2025. december 15-én halt meg Los Angelesben, halálát felső gyomor- és bélrendszeri vérzés okozta, melyet súlyos metabolikus acidózis, nyelőcső-visszér és alkoholos májcirrózis okozott.

Patrick Swayze öccsének halálát egy unokatestvér jelentette be

A családtagok közül elsőként unokatestvére, Rachel Leon búcsúzott Sean Swayze-től nyilvánosan.

A posztban Leon megemlítette, hogy nemrég arról beszélgettek, Sean ellátogatna hozzájuk Texasba: „nemrégiben arról beszéltünk, hogy Texasba jön, hogy velünk töltsön egy kis időt, és én nagyon vártam már ezt. Gondolataink és imáink testvérével, Don Swayze-vel és gyermekeivel vannak. Ebben a nehéz időszakban az egész családért imádkozunk. Tudjátok, hogy szeretünk titeket, és mindig itt vagyunk nektek. Sean, nagyon szeretlek, és nagyon fogsz hiányozni nekünk!”

Patrick Swayze öccse, Sean a haláláig a szórakoztatóiparban dolgozott.

Sean Swayze a világszerte ismert színész, Patrick Swayze fiatalabb öccse volt. Patrick olyan kultikus filmekkel vált híressé, mint a Dirty Dancing vagy a Ghost. A színész 2009-ben, 57 éves korában hunyt el hasnyálmirigyrákban. A színész özvegye, Lisa Niemi Swayze azóta is aktív a hasnyálmirigyrák elleni küzdelemben – írta meg a Life.