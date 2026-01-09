Egy tea, ami jót tesz a szívnek, a csontoknak, a hasnyálmirigynek és az emésztésnek

A rooibos az Aspalathus linearis növény hosszú, tűszerű leveleiből származó gyógytea. A levelei az erjedési folyamat során pirosra változnak, ami gazdag, bíborvörös színű főzetet eredményez. Kétféle rooibos létezik: a vörös rooibos és a zöld rooibos. A vörös rooibos oxidált, és íze jobban hasonlít a fekete teára és az oolong teára, míg a zöld rooibos nem oxidált, ízjegyei hasonlóak a zöld teáéhoz, és gyakran magasabb az ára is.

A rooibos tea egyik legnépszerűbb előnye, hogy nulla kalóriát tartalmaz, így ideális választás, ha egy finom italt szeretne fogyasztani, de szeretné megtartani a súlyát. Egy 2014-es tanulmány eredményei szerint a rooibos a leptin – egy olyan hormon, amelyről ismert, hogy segít szabályozni a táplálékfelvételt azáltal, hogy jelzi a szervezetnek, hogy eleget evett – szintjének növelésével a testsúlyszabályozásban is előnyös lehet. A rooibos segít csökkenteni az új zsírsejtek képződését és elősegíti a gyorsabb zsíranyagcserét.

Sokan küzdenek emésztési problémákkal nap mint nap. Ezen problémák többsége a feldolgozott élelmiszerekben és finomított cukorban gazdag, helytelen étrendre vezethető vissza. A Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a rooibos olyan vegyületeket tartalmaz, mint a kvercetin, az orientin és a vitexin, amelyek segíthetnek ellazítani az emésztőrendszert, és enyhíteni a gyomor-bélrendszeri kellemetlenségeket és tüneteket.

Az öregedéssel csontjaink gyengülnek a csontsűrűség csökkenése miatt. De egy-két csésze rooibos rendszeres kortyolgatása pozitív hatással lehet. A rooibos ásványi anyagok, például kalcium, magnézium és kálium kombinációját tartalmazza, amelyek segíthetnek fokozni az oszteoblaszt aktivitást és megőrizni a csontsűrűséget. Ezenkívül luteolint és orientint tartalmaz, amelyek erős antioxidánsok, és fontosak a csontok egészségének megőrzésében.

A rooibos rendszeres fogyasztása csökkentheti az inzulinrezisztenciát és javíthatja a tüneteket. Mivel a rooibos magas gyulladáscsökkentő és antioxidáns vegyületekben gazdag, elősegítheti a hasnyálmirigy egészségét és segíthet a vércukorszint mérsékelt szinten tartásában.

Az étrendünk jelentős hatással lehet a szív- és érrendszeri egészségünkre. Egy koreai kutatók által végzett tanulmány szerint a rooibosról úgy tartják, hogy pozitív hatással van a szív egészségére, mivel segít egyensúlyban tartani a hormonszintet, és gátolja a felesleges hormonok felszabadulását a mellékveséből. A rooibos nothofagint és aszpalatint is tartalmaz, két olyan kémiai vegyületet, amelyekről ismert, hogy csillapítják az érrendszer gyulladását, és szerepet játszanak az egészséges szív fenntartásában.