Az egyik legegészségesebb köret

A basmati rizs az indiai étrend egyik alapanyaga. Ezt a rizst India sivatagos vidékein termesztik, így jó forrása az olyan tápanyagtartalmú ásványi anyagoknak, mint a vas, a cink és a kalcium. Emellett magas az élelmirost-tartalma és alacsony a glikémiás indexe. Ez teszi ideális gabonává az egészséges étrendet követő étkezési tervben.

A basmati rizs ráadásul alacsony szénhidráttartalmú és gluténmentes is, így kiváló választás a cukorbetegek vagy a gluténérzékenyek számára.

A basmati rizs nemcsak kiváló forrása az élelmi rostoknak és az antioxidánsoknak, hanem a B1-vitaminban található tiamin jó forrása is. A tiaminról köztudott, hogy az agy egészségének megőrzéséért felelős alapvető elem, miközben kiküszöböli egy jelentős életveszélyes betegség, a tiaminhiány miatt kialakuló Wernicke-encephalopathia kockázatát.

Bármennyire is valószínűtlennek tűnik, a basmati rizs segíthet a fogyókúrában. A basmati rizsben lévő rost fokozatosan bomlik le a szervezetben, így hosszú ideig jóllakottnak érzi magát, és egész nap kevesebbet tud enni. Ráadásul a basmati rizs kevesebb kalóriát tartalmaz, mint társai. Egy adag húsz kalóriával csökkentheti a kalóriaszámot. A basmati rizs ezért kiváló választás, ha fogyni szeretne.

A basmati rizs jobb élelmirost-forrás, mint egyéb rizsfajták. Ez teszi a basmati rizst alacsony glikémiás indexűvé. A rostokról az is ismert, hogy megelőzik a szívbetegségeket és az emésztőrendszeri rákot. A fokozott élelmirost-fogyasztás segíthet a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát csökkenteni.

Bár a rizs nem szívgyógyszer, mégis jó választás azoknak, akik szívbarát étrendet szeretnének tartani. Rostokban való gazdagsága miatt jó választás a szívbetegek számára. A basmati rizst összefüggésbe hozzák a koleszterinszint és a magas vérnyomás csökkentésével.

Az emésztőrendszer akkor működik zökkenőmentesen, ha elegendő rostot fogyaszt. Ez lehetővé teszi számára azt is, hogy megeméssze a salakanyagokat, és eltávolítsa azokat a szervezetből, miközben minden létfontosságú tápanyagot felvesz és eloszlat a megfelelő testrészekbe. Mivel az emésztőrendszer termeli a szervezet immunrendszerének nagyjából nyolcvan százalékát, az egészséges bélrendszer az általános egészség egyik legfontosabb jele.

Mivel gazdag ásványi anyagokban, például vasban, cinkben, foszforban, magnéziumban és rézben, érdemes beiktatni a napi étrendbe. Ásványianyag-tartalma miatt a basmati rizst a legegészségesebb gabonafélék közé sorolhatjuk.

A magas rosttartalmú étrend segíthet csökkenteni bizonyos rosszindulatú daganatok, köztük a vastagbélrák kialakulásának esélyét. Napi egy adag teljes kiőrlésű gabonaféle fogyasztása nagyjából 17 százalékkal csökkentheti e rákos megbetegedés kialakulásának kockázatát. Egyes tanulmányok szerint a mellrák kockázatát is csökkentheti.

A magnéziumban és káliumban gazdag basmati rizs a vérnyomás csökkentésére utaló jeleket mutatott. A kálium megnyugtatja az ereket, és fokozza a véráramlást. Segít javítani a szervezetünk általános vérkeringését. Ajánlott a basmati rizst beiktatni az étrendjébe, ha magas vérnyomásos betegségben szenved.