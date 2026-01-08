A répa mentheti meg az emberiséget

Tudósok kifejlesztettek egy innovatív módszert a sárgarépahulladékból származó fenntartható fehérje előállítására, amely jellemzően a teljes termés akár 30%-át is teheti ki, és végül a hulladéklerakókban végzi.

Speciálisan kiválasztott fermentáló gombák segítségével a kutatók a rostos sárgarépa-maradványokat tápláló, aminosavakban gazdag fehérje-biomasszává alakítják. Ez a folyamat nemcsak értékes élelmiszerterméket eredményez, hanem a bomlásából származó metánkibocsátás csökkentésével segít megoldani a szerves hulladék problémáját is. A kapott fehérjepor semleges ízű, és adalékanyagként használható élelmiszerekben, állati takarmányokban, vagy akár bioműanyagok gyártásában is.

A technológia alacsony szénlábnyomú, és lényegesen kevesebb vizet és földet igényel, mint a hagyományos állattenyésztés, vagy akár egyes növényi alapú fehérjeforrások. Jól példázza a „körforgásos biogazdaságot”, amelyben az egyik iparág hulladéka erőforrássá válik a másik számára, és potenciális megoldást kínál a jövőbeli élelmiszerrendszerek számára, amelyeknek hatékonyabbaknak és a bolygóra nézve kevésbé károsaknak kell lenniük – írta meg a Gismeteo.