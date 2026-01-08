Montázs
A Föld magja alakot váltott?
Tudósok szerint
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/CBO/Science Photo Lib/Catherine Bone
John E. Vidale USC professzor vezette csapatának tanulmánya megerősítette, hogy a belső mag forgása 2010 óta lelassult.
168 földrengés elemzése során olyan változásokat tártak fel a szeizmikus hullámokban, amelyeket a mag deformációja vagy anyagának átalakulása okozhatott.
A tudósok szerint ezek a változások a belső maghatár viszkózus deformációjával és a köpennyel való kölcsönhatásokkal hozhatók összefüggésbe. Nem zárják ki egzotikusabb folyamatok, például az olvadékkidobódás lehetőségét sem.
További kutatásokra van szükség ahhoz, hogy megértsük ezeket a komplex folyamatokat bolygónk középpontjában.