A Föld magja alakot váltott?

Tudósok szerint

MH
 2026. január 8. csütörtök. 11:21
Egy friss tanulmány kimutatta, hogy a Föld több mint 5100 kilométer mélyen található belső magja az elmúlt két évtizedben alakot válthatott. A szeizmikus hullámadatokat elemző tudósok azt találták, hogy a mag hatévente több kilométert mozdul el, lassabban forogva, mint bolygónk felszíne.

A Föld magja alakot váltott?
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/CBO/Science Photo Lib/Catherine Bone

John E. Vidale USC professzor vezette csapatának tanulmánya megerősítette, hogy a belső mag forgása 2010 óta lelassult.

168 földrengés elemzése során olyan változásokat tártak fel a szeizmikus hullámokban, amelyeket a mag deformációja vagy anyagának átalakulása okozhatott.

A tudósok szerint ezek a változások a belső maghatár viszkózus deformációjával és a köpennyel való kölcsönhatásokkal hozhatók összefüggésbe. Nem zárják ki egzotikusabb folyamatok, például az olvadékkidobódás lehetőségét sem.

További kutatásokra van szükség ahhoz, hogy megértsük ezeket a komplex folyamatokat bolygónk középpontjában.

