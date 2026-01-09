Praktikák a fűtés maximalizálására

Hideg és hó. Ez jellemzi az elmúlt napjainkat és az előrejelzések szerint még hidegebbre fordulhat az időjárás.

Nincs is jobb érzés, mint a meleg lakásból figyelni a hóesést. Vannak olyan praktikák, amelyek segíthetnek hogy minél tovább és minél olcsóbban tudjuk tartani a meleget.

Ezek az apróbb házi praktikák, külön költség nélkül vagy minimálisan megoldhatók.

Fontos az ablakok szigetelése, hiszen itt megy el a legtöbb hő. Gyors megoldásként érdemes vastag függönyt feltenni, míg főleg éjszaka tehetünk pokrócot az ablak elé. Segíthet az ablakpárkányra feltekert törölköző is, de használhatunk buborékfóliát az üvegre, vízzel rásimítva meglepően hatékony. Jó megoldás lehet egy régi lepedő vagy pléd az ablakkeretre tűzve.

Érdemes az ajtók, rések lezárása is. Az ajtó alá tehetünk egy feltekert törölköző, a bejárati ajtóra pedig egy vastag függönyt. A nem használt szobák ajtaját érdemes csukva tartani.

Egy kisebb tér sokkal tovább marad meleg, így érdemes kiválasztani egy-két szobát, a többi helyiséget lezárni és csak ezeket fűteni.

Sokan szeretnek úgy befűtni, hogy ne kelljen vastagabb ruhát viselniük, de ha otthon is zoknit, hosszú nadrágot, pulóvert viselünk, akár rétegesen, akkor nem kell annyira fűtenünk. amivel szintén spórolhatunk.

A padló szigetelésére is érdemes odafigyelni. Tegyünk szőnyeget, pokrócot, kartont a hideg padlóra. Télen használjunk nyugodtan papucsot, vastag talpú zoknit, még akkor is, ha szeretünk mezítláb lenni.

Egy kiadós ebéd elkészítése is tud segíteni az otthoni meleg elérésében. Főzés közben hagyjuk nyitva a konyha ajtaját, így a lakás többi részébe is eljuthat a főzés közben keletkező hő.