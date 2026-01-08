Mit gondolnak valójában a macskák az emberekről?

A macskák az embereket „nagy, kopasz és esetlen rokonoknak” tekintik, éjszakai tevékenységüket pedig leggyakrabban a magánnyal és a figyelemhiánnyal hozzák összefüggésbe – állítja Tatyjana Kulikova zoopszichológus.

A szakember szerint a macskák szürkületi állatok – a csúcsaktivitásuk este és kora reggel van. Ha egy háziállatot egész nap egyedül hagynak otthon, és a gazdája este nem szán rá elég időt, a macska ezt azzal kezdi kompenzálni, hogy éjszaka játszik és rohangál, megpróbálva rávenni gazdáját valamilyen tevékenységre.

A zoopszichológus megjegyzi, hogy a macskáknak nincs hierarchiájuk vagy „vezetőik”, mint a kutyáknak. Gazdájukat a csoportjuk tagjaiként tekintik, és nem mindig veszik észre, hogy az emberek egy másik fajhoz tartoznak. Ha azonban a gazdájuk bizonyos viselkedést mutat, a macska elkezdhet erőforrásként tekinteni rájuk, sőt manipulálni is őket.

A szakértő azt is elmagyarázta, hogy a macskák képesek alapvető érzelmek – öröm, félelem, szomorúság, frusztráció – megtapasztalására, de nem képesek olyan összetett érzéseket érzékelni, mint a féltékenység, a neheztelés vagy a szégyen. Az a viselkedés, amelyet az emberek „neheztelésként” vagy „figyelmen kívül hagyásként” érzékelnek, valójában a macska testbeszédének vagy erőforrás-védelmének része.

A háziállatok furcsa szokásai, mint például a dobozok iránti vonzalom vagy a drága fekhelyek elutasítása, szintén magyarázattal rendelkeznek. Kulikova szerint a legtöbb macskabútor nem veszi figyelembe az állatok természetes biztonság-, láthatósági és stabilitási igényeit.

A szakértő hozzátette, hogy a macskák gyakran reagálnak olyan hangokra és tárgyakra, amelyek az emberi érzékelés számára elérhetetlenek, így a „semmire való vadászatuk” leggyakrabban nem a képzelet szüleménye.

Az állatpszichológus hangsúlyozta, hogy a háziállatoknál tapasztalható nemkívánatos viselkedés néha betegséggel is összefüggésben állhat. Bizonyos esetekben az agresszió vagy a hirtelen viselkedésváltozás a fájdalom eredménye, nem pedig az állat személyisége. Ezért, ha problémák merülnek fel, nemcsak a viselkedés kezelése fontos, hanem az is, hogy azonnal állatorvoshoz forduljunk, számol be a Sports.kz.