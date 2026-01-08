Milyen kockázatokkal jár, ha a hidegben nem viselünk kesztyűt?

A fagypont alatti hőmérsékletben kesztyű vagy egyujjas kesztyű nélküli séta növeli a fagyási sérülések kockázatát, beleértve a szövetek elhalását és az azt követő végtag-amputációt.

Andrey Kondrakhin orvos szerint a zsibbadás első jelére a kezeket fokozatosan kell felmelegíteni, ahelyett, hogy forró vízbe merítenénk.

Szerinte a kesztyűk védik a kezeket a hideg, száraz levegőtől, ami különösen veszélyes az ujjakra, mivel azok hőmérséklete már amúgy is alacsony. A védelem elhanyagolása súlyos következményekkel járhat.

„A lényeg az, hogy a kesztyű vagy egyujjas kesztyű védi a kéz bőrét a zord hidegtől és a száraz levegőtől. Ez a legfontosabb dolog a fagyás elkerülése érdekében. És ha fúj a szél, a folyamat felgyorsul. Az ujjak a testnek a szívtől legtávolabbi részei. Állandóan kevesebb hőt kapnak; a hőmérséklet ott 33 Celsius-fok körül van. A fagyás kockázata nagyon magas. A fagyás teljes szövetelhaláshoz és amputációhoz vezethet” – magyarázta.

A szakember hozzátette: ha hidegben elveszítjük az érzést a kezünkben, az komoly jel arra, hogy veszélyben vannak. Semmilyen körülmények között ne tegyük forró vízbe, és ne érjünk radiátorhoz. A legjobb, ha fokozatosan melegszünk fel bent, szobahőmérsékleten.

Egy másik lehetőség, hogy a kezeit a hónalja alá vagy a nadrágzsebébe rejtse. Ha ez nem segít, és hólyagok jelennek meg a kezein, azonnal menjen a sürgősségire, írja a Sports.kz.