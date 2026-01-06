Mi az, ami mindenképpen legyen otthon, ha nem tudjuk elhagyni az otthonunkat?

A koronavírus idején talán a wc papír volt a legnagyobb sláger, de érdemes felkészülni a vis maior helyzetekre, amit nem csak egy világméretű vírus okozhat.

Az elmúlt napokban a hó és a hideg megnehezíti a közlekedést. Az előrejelzések szerint még pár napig biztos velünk tart a tél. Igaz olyan bezárkózásra nem kell számítani mint a koronavírus idején, de abból nagy bajunk nem lehet, hogy ha felkészülten várjuk a legváratlanabb helyzeteket is.

Ha napokig nem tudjuk elhagyni az otthonunkat érdemes egy alap tartalék készlettel rendelkezni.

Az a legjobb, ha élelmiszerből 3-7 napra elegendő tartalékunk van. Fontos, hogy olyan legyen, ami nem romlik, és főzés nélkül is fogyasztható. Ilyenek a konzervételek, mint a bab, a kukorica, a hal és a készételek. Érdemes a száraz élelmiszerek, mint a rizs, a tészta, a zabpehely betartalékolása. Jó, ha van otthon keksz, kétszersült, ropogtatnivalók, mogyoróvaj, lekvár, tartós tej vagy növényi ital. Ha szükséges, akkor bébiétel vagy speciális diétás étel.

Egy váratlan helyzetben gyógyszertárba sem tudunk eljutni, így jó, ha van otthon elsősegélycsomag, rendszeresen szedett gyógyszerek, láz- és fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, kézfertőtlenítő, WC-papír, nedves törlőkendő és egyéb higiéniai termékek.

Téli nagy hó, hóvihar esetén az otthoni felkészülés kicsit más hangsúlyokat kap. Fontos, hogy legyenek otthon vastag takarók, plédek, meleg ruhák.

Ha valaki fával, szénnel vagy esetleg brikettel fűt, akkor abból is fontos, hogy legyen otthon elég tartalék. Sokan fontosnak tartják egy elektromos fűtőtest bebiztosítását is, ha esetleg gond adódna a gáz fűtéssel.

A kertes házaknál elengedhetetlen a hó takarítása, így szükség van hólapátra, jégoldóra vagy homokra, hótaposó cipőre, amin van csúszásgátló, vastag kesztyűre kinti munkához és zseblámpa, ha ki kell mennünk sötétedés után.

Télen, fűtési szezonban nagyon fontos, hogy legyen az otthonunkban szén-monoxid-érzékelő, ami életet is menthet.

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy ha van háziállatunk, akkor neki is legyen elegendő eledel.