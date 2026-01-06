2026. január 8., csütörtök

Az év meghatározó trendjei

2026 sok változást hoz

 2026. január 6. kedd. 10:56
Megmutatjuk, milyen dekorációs, fotós, szín- és rendezvénytrendek fogják uralni az új évet. Ezek az esküvői trendek mindenkit elcsábítanak majd!

Csillogás, pompa, és idén is jellemzően feldíszítik az esküvői autókat is gyönyörű virágokkal
Fotó: LB Studios / Connect Images / Connect Images via AFP

Ahogy az általános divat, úgy az esküvők is folyamatosan változnak. A menyasszonyi ruha és az öltöny stílusa mellett a dekoráció, a fotózások és a rendezvény menete is megváltozik 2026-ban. Mutatjuk, mit tartogat az új év esküvői dizájnokban!

A 2026-os menyasszonyiruha-trendek mellett éppen olyan kiemelt szerepet kap a dekoráció is. A színek harmóniája, a koszorúslányok öltözete, a szalvéták, a virágdíszítés és a szalagok mind egységet alkotnak, amelyeket ha nem válogatunk meg, káosz lesz a végeredmény. Ez mind egyszerre nagyon soknak tűnhet, de segítünk, és megmutatjuk a legjobb esküvői tippeket. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb inspirációs képeket, amelyek segítenek vizualizálni az álomszerű nagy napot.

Esküvői dekorációs és esztétikai trendek 2026-ban

Esküvői fotók

Kezdésként a legfontosabb: az esküvői fotók. Azt mondják, a legfontosabb és leghasznosabb dolog, amire költeni kell, az az esküvői fotós, hiszen ő készíti el azokat a fényképeket, amelyeket örökké újranézhetünk majd. Az esküvői fotózásban is új irány született. A steril, beállított, kontrasztos és nagyon fehér fotók helyett most a vintage, elmosott és szemcsés képek kerülnek előtérbe. Egyre többen fogadnak fel divatfotósokat az esküvőjükre, mert ők művészibb, elvontabb képeket készítenek.

Ültetőkártyák, menük és asztalelrendezések

Bár nagyon fontos, hogy ne legyen túlhalmozva a vendégek asztala, de minden vendégnek kell ültetőkártya, egy menetrend és asztalonként egy menü is. Ezek a papírok nemcsak informatívak, de dekorációs elemek is. Kedvünkre tervezhetjük őket, és egy remek lehetőség, hogy összhangba hozzuk az asztal dekorációját a saját tervezésünkkel. Inspirációkat találhatunk TikTokon, Instagramon vagy Pinteresten is. 2026-ra ez egyedi, névre szóló, vendégváró ajándékok sem maradhatnak el. Lehet például a kedvenc kisméretű italunk, egy macaron a monogrammunkkal, egy vonalrajz az adott vendégről. Engedjük szabadjára a kreativitásunkat!

Esküvői színek

Az eddigi években az egyszerű bézs, fehér árnyalatok és a zöld földszínek voltak a legnépszerűbb esküvői árnyalatok. Szinte minden esküvőn ezekkel a színpalettákkal találkoztunk. 2026-ra azonban ez megváltozik és az élénk színek kerülnek előtérbe. A naplemente és a drágakő fantázianevekre hallgató színpaletták lesznek a legkedveltebbek. Gondoljunk meleg narancssárgára, ciklámenre, babarózsaszínre, smaragdzöldre, burgundira vagy a bronzos metálokra. Virágokban is a maximalizmus fog uralkodni, így a szálból álló csokrok lesznek divatosak. Ez a stílus visszahozza a kreativitást és az egyediséget az esküvőkbe, amit már nagyon hiányoltunk.

Csillogó apróságok és egyediségek

2026-ra kiemelt szerepet kapnak az egyedi, névre szóló esküvői dekorációk. A feliratos tükrök, a kézzel írt ajándékok, a molinók és az aranyló pezsgő piramisok most hihetetlenül trendik lesznek. Ezeket garantáltan minden vendég fotózni fogja, és egy kis csillogást visznek a nagy napba. Szerencsére ezeket könnyű beszerezni, és még a büdzsét sem vágja agyon. Az ilyen kiegészítők bár kis dolgoknak tűnnek, de magasabb szintre emelik az esküvő divatját és megjelenést.

Előtérbe kerül az esküvői világítás

A csillárok, gyertyák, fényfüzérek és lampionok még soha nem voltak olyan fontosak mint 2026-ban. A fő hangsúly a hangulatvilágításra kerül, hiszen ki szeretne műtősfényben üldögélni a vacsora alatt, amikor lágy lampionok is lehetnek? Sok pár elsiklik efelett a dekorációs lépés felett, pedig a jó világítás nemcsak a hangulatot, de a képek stílusát is meghatározza. Szerencsére ma már a papír lampionokból 1000 formájú, színű és mintájú létezik, így könnyen stílusunkra igazíthatjuk őket. Ne feledjük el a romantikus gyertyafény erejét sem, hiszen ez teszi legmeghittebbé a vacsorát és az estélyt – írta meg a Life.

