Csökkentheti a gyomor- és a vastagbélrák kockázatát

A pak choi egy alacsony kalóriatartalmú, zsírszegény és rendkívül tápláló zöld leveles zöldség, amely magas C-vitamin- és káliumtartalommal rendelkezik, valamint jó kalcium- és vasforrást biztosít.

A pak choi a kínai káposztafélék egyik fajtája. A brokkoli, a karfiol és a kelkáposzta rokona.

Levelei és szárai ehetőek, és a spenótra és a vízigesztenyére emlékeztető, hibrid ízűek. Észrevehető, hogy enyhén édes, enyhe borsos tónusú. A leveleknek erősebb ízük van, mint a zsenge, ropogós és nedves szárnak.

Az olyan zöldségek, mint a pak choi rendszeres fogyasztása egészségügyi előnyökkel járhat.

A pak choi egy fitonutriensekben gazdag zöldség, amely antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik, és csökkentheti a hólyag-, gyomor-, vastagbél- és méhnyálkahártyarák kockázatát. Napi száz gramm keresztesvirágú zöldség, például a pak choi fogyasztása tíz százalékkal csökkentette a bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázatát.

Ha ezt a ropogós és leveles zöldet a heti étkezések egyik zöldségforrása közé sorolja, segíthet csökkenteni a szívbetegségek kockázatát. A nagy mennyiségű C-vitamin fogyasztása 21 százalékkal alacsonyabb szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozási kockázattal jár. Az antioxidáns és gyulladáscsökkentő vitamin segíthet a nitrogén-oxid termelésében és felszabadulásában, amely segít az erek tágításában, és elősegíti az erek egészséges működését.

A kutatók megfigyelték, hogy a zöldségekben és gyümölcsökben, például a pak choiban található, antioxidánsokban gazdag vegyületek (flavonoidok) összefüggésbe hozhatók a demencia kockázatának csökkentésével. A feltételezés szerint a zöldségekben és gyümölcsökben található antioxidánsok megvédhetik az idegsejteket attól, hogy a szabad gyökök károsítsák őket, késleltetve ezzel az időskori kognitív degenerációt.