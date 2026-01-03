Miért neveznek egy portugál falut „titkos királyságnak"?

Ez a nyolc évszázaddal ezelőtt alapított ősi település ad otthont a régió egyik legjelentősebb régészeti lelőhelyének.

Portugália rengeteg látnivalóval büszkélkedhet. Lisszabon és Porto városai hihetetlenül népszerűek, a turisták özönlenek oda, hogy sétáljanak a gyönyörű, kanyargós utcákon és megkóstolják a finom ételeket. A Daily Express ír erről.

Megjegyzendő, hogy a civilizációtól távol Portugáliának van egy olyan szeglete, amelyet sokan soha nem látnak.

„Ez a falu egy igazi gyöngyszem, de a hozzáértők számára ez az ország egyik legjobb helye. Sőt, a portugáliai Castelo Novo nemzetközi elismerést kapott az Egyesült Nemzetek Turisztikai Világszervezetétől (WTO)” – áll a cikkben.

A WTO szigorú kritériumok alapján értékeli a falvakat, amelyek magukban foglalják a fenntarthatóságot, a helyi lakosok lehetőségeit, a biztonságot, valamint a kulturális és természeti erőforrások megőrzését.

A portugáliai Castelo Novot a világ egyik legjobb turisztikai falujaként tartják számon. Ez az ősi település, amelyet nyolc évszázaddal ezelőtt alapítottak, a régió egyik legfontosabb régészeti lelőhelyének ad otthont. Quinta do Ervedal római fürdői fő vonzerőt jelentenek a Castelo Novoba látogató turisták számára. A WTO megjegyezte:

„Castel Nova, akkori nevén Alpreda, legkorábbi említése Kr. u. 1202 körülre tehető. Hogy megvédje királyságát a lehetséges fenyegetésektől, Dinish király újjáépítette a falu várát, tipikus gótikus vonásokat átvéve, és számos középkori stílusú épületet építtetett.”

Érdekes módon a falut a fenntarthatóság terén tett úttörő erőfeszítéseiért is elismerték, és Portugáliában elsőként érte el a teljes karbonsemlegességet. Castelo Novo öt elektromos autót kínál a látogatók szállítására a közeli vasútállomásokról.

„Egy titkos királyság. A Beira-Baixa régió szívében, Portugália egykori fővárosában található ez a festői kőfalu, ahonnan kilátás nyílik a Garduna-hegységre. Van itt egy csodálatos turisztikai központ” – jegyezte meg egy turista, aki meglátogatta a falut.

Fontos, hogy a nyaralók azt is megtudhatják, hogyan préselték hagyományosan a szőlőt a korábbi lakosok, és értékelhetik a település történelmi kúriáit.

A környéket felfedezők végigsétálhatnak a „Molnár ösvényén”, hogy megtekintsék a szélmalmokat, amelyek egykor a falusi élet szerves részét képezték.

A jelentések szerint Lisszabonból Castelo Novóba vonattal körülbelül három és fél órát, autóval pedig két és fél órát lehet eljutni. A falu Coimbra közelében található, amely egy vonzó folyóparti város Portugáliában, középkori óvárossal büszkélkedhet. Az út alig két órát vesz igénybe, így Castelo Novo könnyen megközelíthető egynapos kirándulóhely a városból.