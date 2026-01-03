Furcsa csonthalomra bukkantak egy skót dombon

Különös csonthalomra bukkantak a skóciai nemzeti park őrei, miután egy erdőtűz pusztított az ikonikus Arthur's Seat közelében található területen Edinburgh-ban. Különböző állatok maradványait találták meg, köztük szarvasmarhákat, lovakat, juhokat és kecskéket, valamint feltehetően egy macskát is.

A csontok nem alkotnak egyetlen csontvázat, és különböző fajokhoz tartoznak, így a lelet szokatlan és potenciálisan jelentős. Egy elmélet szerint ezt a területet a múltban legelőként használhatták, mivel a park területének jelentős részét történelmileg mezőgazdasági célokra használták.

A radiokarbonos kormeghatározást tervezik a temetkezés pontos korának és lehetséges okainak megállapítására. A Crowe Hill, ahol a csontokat felfedezték, egy őskori erődített település közelében található, a Holyrood Park pedig gazdag régészeti örökségéről híres.

Az utóbbi években számos figyelemre méltó régészeti felfedezés történt Skóciában, amelyek azt mutatják, hogy a régió múltja még mindig sok ismeretlent rejt. A felfedezett maradványok tovább gazdagítják ezt az összetett és nagyrészt még mindig feltáratlan történelmi képet.