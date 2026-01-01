Ugyanazt a katasztrófát jósolta 2026-ra Baba Vanga és Nostradamus

A vak bolgár jósnőhöz és Nostradamushoz köthető jövendölések szerint 2026. január elseje nem egyszerűen egy új esztendő kezdete, hanem egy igen komor időszaké is lehet. Baba Vanga és a francia látnok jóslatait vizsgáló elemzők úgy látják: a következő években gazdasági katasztrófákra, technológiai zavarokra, sőt akár a földönkívüliekkel való találkozásra is készülhet az emberiség.

A vak bolgár jósnő, Baba Vanga szerint 2026 különösen fontos mérföldkő az emberiség történetében. Úgy tartja, nem háborúk vagy természeti csapások indítják el az összeomlást, hanem egy lassú, belülről ható folyamat – mintha egy fa belsejét észrevétlenül rágnák szét a kártevők.

Baba Vanga 2026-ra szörnyű dolgokat jósolt

Az értelmezések szerint Baba Vanga jövendölésében az szerepel, hogy az emberek többsége semmit sem sejt arról, milyen döntések születnek a háttérben – a hatalmi pozícióban lévők olyan lépéseket tehetnek, amelyek hosszú távon megrengetik a rendszerünket.

A jósnő szerint 2026-ban a technológiai, energetikai és egészségügyi struktúrák is meginoghatnak, milliókat sodorva bizonytalan, kiszolgáltatott helyzetbe világszerte. Ezt egyesek globális gazdasági válságként értelmezik, amely futótűzként terjed tovább egyik országból a másikba – más magyarázatok szerint inkább a fékezhetetlen technológiai fejlődés mellékhatásairól van szó.

Baba Vanga egy úgynevezett „nagy csöndről” is beszélt: sokan emögött világméretű kommunikációs leállást sejtenek, amelyet kibertámadás vagy technikai összeomlás idézhet elő. Egy ilyen helyzetben az emberek elszigetelődhetnek egymástól.

Baba Vanga próféciái arra is utalnak, hogy a hatalmat gyakorlók a technológia eszközeivel próbálják majd befolyásolni az emberek gondolkodását, egyre kevesebb szükségük lesz erőszakra ahhoz, hogy érvényesítsék az akaratukat. Egyre elterjedtebbé válik egy olyan lelki eredetű „betegség”, amelyre nincs valódi gyógyszer: az emberiség mintha elveszítené az uralmat azok fölött az eszközök fölött, amelyeket maga hozott létre.

Nostradamus: Aranytorony dől porba, tűz és víz csap össze

A 16. században tevékenykedő Nostradamus négysoros verseit évszázadok óta próbálják megfejteni. A 2026-tal kapcsolatba hozott szövegek között szerepel egy „nagy, aranyból álló torony” képe, amely „porrá lesz a szelekben”. Sok elemző ezt a globális pénzügyi rendszer összeomlásaként értelmezi, amelyben a látszólag szilárd, értékálló struktúrák hirtelen semmivé válnak.

A francia látnok írásaiban „tűz és víz harcáról” is szó esik. A mai olvasatok ezt gyakran a klímaváltozás következményeivel, a szélsőséges időjárási jelenségek, árvizek és tűzvészek sorozatával hozzák összefüggésbe.

Az egyik legismertebb Nostradamus-versszakban az szerepel, hogy „a fény átszeli az éjszakát, az ember pedig rettegve néz az égre”. Többen úgy vélik, ez akár egy idegen civilizációval való találkozás képe is lehet – írja a Borsonline nyomán a Life.

Érdekesség, hogy Baba Vanga jóslatainak értelmezői szintén 2026-ra, ráadásul egészen pontosan novemberre teszik egy nagyméretű űrhajó feltűnését, amely – felfogásuk szerint – fordulópontot jelenthet az emberiség történetében.

Kísérteties párhuzamok – vagy csak utólagos magyarázatok?

Akik a két jós alakját és szövegeit párhuzamosan vizsgálják, több ponton is ijesztő egybeeséseket látnak. Mind Baba Vanga, mind Nostradamus olyan jövőt vetít előre, amelyben az emberiség kénytelen szembenézni saját döntései következményeivel és a technológiai fejlődés árnyoldalaival. A gazdasági rendszer megrendülése, a technikai zavarok és a természeti szélsőségek mellett mindketten érintenek egy radikális, szinte felfoghatatlan fordulatot: egy idegen civilizáció lehetséges megjelenését. Hogy mindebből mennyi tekinthető valódi próféciának, és mennyi az utólagos belemagyarázás, arról évtizedek óta folyik a vita.