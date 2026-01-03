Rejtélyes Habsburg kincsek

Egy több mint egy évszázada egy kanadai bank trezorjában lapuló, elfeledett bőrönd felfedte titkát: a Habsburg-dinasztia személyes ékszereinek felbecsülhetetlen értékű gyűjteményét tartalmazta, köztük az egykor elveszett Firenze-gyémántot. Ezt a 137 karátos ereklyét évtizedek óta keresték, azzal a feltételezéssel, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia bukása után ellopták vagy újracsiszolták.

A bőrönd Ausztria-Magyarország utolsó császárnéjáé, Bourbon-Parmai Zitáé volt, aki a második világháború elől menekülve magával vitte. 1940-ben egy quebeci széfbe bízta a kincseket, és leszármazottait arra utasította, hogy I. Károly császár halálának 100. évfordulójáig, 1922-ig hallgassanak. Végrendelete teljesült: a család több generációja továbbra is fizette a bérleti díjat anélkül, hogy felfedte volna a tartalmát.

A legendás világossárga gyémánt mellett a bőröndben gyémántokkal kirakott jelvények, masni alakú brossok és nemzeti színű kalaptűk is voltak. Ezek a tárgyak a letűnt monarchia korának, ízlésének és szertartásainak egyedülálló tárgyi bizonyítékaivá váltak.

A császárné unokája, Habsburg Károly bejelentette szándékát, hogy nyilvánosságra hozza a gyűjteményt. Az ékszereket egy kanadai múzeumban tervezik kiállítani hálájuk jeléül a családot befogadó országnak, majd ezt követően visszaszolgáltatják őket megőrzésre, és nem adják el. Eközben az osztrák hatóságok mérlegelik az állam lehetséges jogait a firenzei gyémánthoz, mint nemzeti örökség részéhez - írta meg a Gismeteo.