Mennyi ideig lehet élni egy bunkerben atomcsapás után?

A lényeg, hogy tiszta víz legyen a menedékhelyen – tudták meg az újságírók.

Az egyik, a Forbes által megkérdezett szakértő szerint magas a nukleáris háború kockázata, és az úgynevezett „végítélet órája” kevesebb mint másfél perccel éjfél előtt van (az éjfél a nukleáris kataklizma lehetséges pillanatának szimbóluma), így a menedékhelyek témája jelenleg aktuális.

Az UNIAN úgy döntött, hogy kideríti, hány ember tartózkodhat egy bunkerben napfény hiányában, milyen típusú menedékhelyek vannak, és mennyi ideig kell ott tartózkodni nukleáris fegyverek bevetése esetén.

Milyen típusú menedékhelyek vannak, és mennyi ideig kell egy bunkerben maradni egy nukleáris robbanás után?

Először is meg kell érteni, hogy egy ilyen robbanás következményei a robbanófej erejétől függenek. Minél erősebb a töltet, annál erősebb a robbanási hullám, amely képes elpusztítani az epicentrumtól kilométerekre található épületeket, és a kezdeti sugárzás halálos lehet. Ezenkívül olyan erős hősugárzás is lehetséges, amelynek következtében az emberek nagy távolságból is égési sérüléseket szenvedhetnek.

Fontos megérteni, hogy mennyi ideig lehet óvóhelyen élni, mivel egy nukleáris robbanás következményei hosszú távúak lehetnek - a robbanás után képződő gombafelhő radioaktív részecskéket tartalmaz, és ezek radioaktív kihullás formájában hullanak a földre, ami sok kilométerre szennyezheti a levegőt, a vizet és a talajt.

Menedékként használják:

Alagsorok és pincék. Hatékony menedéknek tekintik őket a robbanás első perceiben, mivel menedéket nyújthatnak a lökéshullám és a radioaktív sugárzás elől (a beton, a föld, az ólom elnyeli a radioaktív sugárzást). A Bushcraft Buddy szerint azonban nem védenek meg a robbanás közvetlen hatásától, és nem nyújtanak védelmet a detonáció után a levegőben lévő radioaktív részecskék ellen.

, ezek általában erősebbek, mint a hagyományos pincék vagy alagsorok – nem csak tégla- vagy betonszerkezetek, hanem megerősített szerkezetek. Légmentesen záródnak és speciális szellőzőrendszerekkel vannak felszerelve, amelyeknek köszönhetően az emberek tisztított levegőt lélegezhetnek be. Általában víz- és élelmiszerkészletek is vannak.

, ezek általában erősebbek, mint a hagyományos pincék vagy alagsorok – nem csak tégla- vagy betonszerkezetek, hanem megerősített szerkezetek. Légmentesen záródnak és speciális szellőzőrendszerekkel vannak felszerelve, amelyeknek köszönhetően az emberek tisztított levegőt lélegezhetnek be. Általában víz- és élelmiszerkészletek is vannak. A katonai bunkerek a legtartósabbak, mivel közelharci támadások elviselésére tervezték őket. Az ilyen építmények elektromágneses impulzusoktól is védettek. Egyes katonai bunkerekben olyan rendszerek vannak, amelyek lehetővé teszik, hogy hosszú ideig a föld alatt maradjanak.

Lehetetlen pontosan megmondani, hogy hány ember fér el egy bunkerben, mivel minden a védőszerkezet területétől függ. Ha a menedék területe kicsi, akkor nagyszámú ember hosszú távú tartózkodása nemcsak fiziológiai, hanem pszichológiai problémákat is okozhat. Zárt helyiségben tartózkodás közben az emberek fokozott szorongást és stresszt tapasztalnak, és depresszió is előfordulhat.

Ezért jobb, ha van egy hely, ahol az emberek pihenhetnek, például játszhatnak vagy zenét hallgathatnak. Az ilyen tevékenységeknek köszönhetően jobb lesz a hangulat a menedékhelyen.

Így javasolják a tudósok, hogy mennyi ideig maradjanak a bunkerben egy nukleáris robbanás után

Egyetlen alacsony hozamú (0,1-10 kilotonna) nukleáris robbanás esetén a rossz minőségű bunkerben tartózkodóknak a detonációt követően legfeljebb fél órán át szabad ott maradniuk, és ha van a közelben, jobb minőségű bunkerbe kell költözniük (5 percen belül) – áll Michael B. Dillon amerikai tudósnak a Royal Society által kiadott cikkében. Vagyis kizárólag arról van szó, hogy lehetőség szerint rossz minőségű bunkerből jobb minőségűbe kell költözni.

A szakértők szerint a bunkerben a robbanást követő első két hét a legkritikusabb időszak. 14 nap elteltével a radioaktív sugárzás intenzitása jelentősen csökken, de a sugárzás szintje továbbra is veszélyes lehet.

Fennáll annak a veszélye, hogy a levegő, a föld és a víz erősen szennyezett lesz, így a bunker védelem nélküli elhagyása veszélyes lehet. A szennyezettség szintje attól függ, hogy milyen messze volt a nukleáris robbanás epicentruma. Ez a tényező általában meghatározza a túlélés esélyeit - ha a robbanás nagyon közel volt, akkor a szakértők szerint azoknak van a legnagyobb esélyük a túlélésre, akik a katonai bunkerben tartózkodtak.

A bunkerben a legfontosabb dolog a megfelelő mennyiségű tiszta víz. Enélkül egy ember átlagosan 3-7 napig élhet (mindez az időjárási viszonyoktól függ). De élelem nélkül több hétig vagy akár tovább is élhet (a túlélés időtartama különösen az egészségi állapottól és a bőr alatti zsír mennyiségétől függ).

Meddig élhet egy ember napfény nélkül?

A Britannica szerint a tudósok felfedezték, hogy az emberek, akik bunkerben élnek, képesek belső biológiai órájukat szabályozni, és ennek köszönhetően hetekig vagy akár hónapokig is fenntartják a cirkadián ritmust (ébrenléti és alvási időszakokat). Vagyis az emberek ösztönösen maguk döntik el, mikor maradnak ébren és mikor aludnak.

Napfény nélkül az emberi bőr nem képes D-vitamint szintetizálni, de élelmiszerekből vagy orvosi ultraibolya lámpáknak való kitettség révén juthatunk hozzá, jegyzi meg a Nature folyóiratban megjelent cikk. A vitamin néhány hosszú távon tárolható termékben, például konzerv tőkehalmájban is megtalálható.

A ScienceDirect által közzétett tudósok anyaga szerint ennek a vitaminnak a hiánya nem jelent hirtelen halál kockázatát, de hosszú távon izomgyengeség és fokozott csonttörékenység lehetséges, mivel e vitamin nélkül a szervezet rosszabbul szívja fel a kalciumot és a foszfort.