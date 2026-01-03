Hogyan kapcsolódik a pislogás a mentális aktivitáshoz?

A Concordia Egyetem kutatói felfedezték, hogy a pislogás jelezheti, hogyan kezeli az emberi agy a figyelmet és osztja el a kognitív erőforrásokat – áll a Trends in Hearing című folyóiratban megjelent publikációban.

A tanulmány során a tudósok kísérletsorozatot végeztek, hogy megértsék, hogyan változik a pislogás gyakorisága a különböző ingerekre adott válaszként. Azt feltételezték, hogy a pislogás nemcsak a szemápolással összefüggő fiziológiai válasz, hanem az agyi aktivitás jele is lehet. A tanulmány eredményei arra utalnak, hogy a pislogás összefügg a kognitív aktivitással, és segít csökkenteni a háttérzaj hatását, lehetővé téve az emberek számára, hogy zajos környezetben a beszélgetőpartnerükre koncentráljanak.

A tudósok azt találták, hogy amikor az emberek figyelmesen hallgatnak, ritkábban pislognak, és megpróbálják hosszabb ideig nyitva tartani a szemüket, különösen olyan helyzetekben, ahol a háttérzaj megnehezíti a beszéd megértését. A tanulmány szerzői szerint a pislogás további mérőszámként szolgálhat arra vonatkozóan, hogy mennyire elkötelezett egy személy a hallgatási folyamatban.

A kutatók a jövőben a pislogási minták alaposabb vizsgálatát szorgalmazzák komplex kognitív feladatokban és különböző populációkban.