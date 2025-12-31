Hét régi tárgy amik ma is sok pénzt érhetnek

Takarítás vagy lomtalanítás közben gyakran találunk olyan tárgyakat, amelyek évekig figyelmen kívül maradtak a pincében, a padláson vagy a szekrényben. De ami első pillantásra értéktelennek tűnik, arról kiderülhet, hogy kincset érnek.

Sok ilyen, az elmúlt évtizedekből származó tárgy ma már gyűjtők körében nagyon keresett, és aukciókon vagy online platformokon elképesztő árakat ér el. Ha tehát régi családi tárgyakat talál, alaposan nézze meg őket, mielőtt a szemétbe dobná őket.

1. Klasszikus design és retro bútorok

Az 1950-es és 1970-es évek bútorai, különösen a skandináv stílusúak, jelenleg különösen keresettek. A teakfa komódok, koktélszékek vagy szekrények eredeti állapotban jó áron kelnek el a vintage piacokon vagy szakkereskedőknél. Ha ilyen bútorokkal rendelkezik, ne adja el őket elhamarkodottan, hanem mérlegelje, hogy érdemes-e eladni őket.

2. Első kiadások és különleges értékű könyvek

A irodalmi klasszikusok első kiadásai gyakran elképesztő árakat érnek el. Olyan művek, mint J.R.R. Tolkien „A hobbit” vagy Jane Austen „Büszkeség és előítélet” című regényei jó állapotban rendkívül keresettek. Különösen fontos az eredeti borító, amely jelentősen növelheti az értékét. A személyes dedikációval vagy nyomdai hibákkal rendelkező könyvek is érdekesek a gyűjtők számára, mivel gyakran egyediek.

3. Gyűjtői értékű ékszerek

Nem csak az igazi arany- vagy ezüstékszerek lehetnek értékesek. A 1950-es és 1980-as évekből származó, kiváló minőségű divatékszerek is nagyon keresettek a vintage szerelmesei körében. Népszerűek többek között olyan márkák, mint a Trifari, a Monet vagy a Coro.

4. Kultikus státuszú kézitáskák

A vintage divat divatos, és ez különösen igaz a klasszikus táskákra. A Hermès, Chanel vagy Louis Vuitton modellek értékes befektetésnek számítanak, és a használt piacon néha magasabb árat érnek el, mint újként. De a kevésbé ismert márkák is érdekesek lehetnek, ha dizájnjuk, anyaguk vagy kivitelezésük meggyőző. Még a 1980-as vagy 1990-es évekből származó kézitáskák is egyre nagyobb gyűjtői értéket képviselnek, ha jól ápoltak.

5. Gyűjtői értékű hanglemezek

A vinil újra divatba jött, és a régi lemezek és bizonyos kiadások ma már keresett ritkaságnak számítanak. A limitált kiadások, első kiadások vagy ritka borítók olyan művészektől, mint a The Beatles, Pink Floyd vagy David Bowie, aukciókon néha három számjegyű összegeket érnek el. Fontos a állapot: a karcolások vagy a sérült borítók jelentősen csökkentik az értéket.

6. VHS-kazetták

Ami egykor mindennapos volt, ma már ritkaságszámba megy: az eredeti csomagolású VHS-kazetták néha hihetetlen összegeket érnek el az aukciókon. Egy 1980-as évekbeli, lezárt változatú „The Goonies” például körülbelül 50 000 dollárért kelt el. Különösen keresettek a horrorfilmek, a limitált kiadások és az eredeti borítóval ellátott első kiadások. Ha még vannak régi videokazettái, érdemes megnéznie, hogy nincs-e közöttük ritka gyűjtői darab.

7. Kiváló minőségű porcelán

Ami régen giccses dekorációnak számított, ma keresett gyűjtői darab. A Meissen, Rosenthal vagy Hutschenreuther gyártók porcelánfigurái vagy edényei az antikvitás piacon néha magas áron kelnek el.

A döntő tényezők a márka, az életkor, a ritkaság és a termékek állapota. Érdemes megnézni az alját, mert a szignó gyakran elárulja a származási helyet és a gyártás évét. A különösen ritka figurák vagy a limitált sorozatok darabjai több száz vagy akár ezer eurót is érhetnek - írja a focus.de.