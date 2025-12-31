Egy kutyaév valóban hét emberi évnek felel meg?

Az, hogy kutyája hány éves emberi években, egyszerűen kiszámítható, igaz? Csak meg kell szorozni a korát héttel, és máris megvan a válasz. Kiderült azonban, hogy ez nem ennyire egyszerű.

Tagadhatatlan, hogy az „egy kutyaév = hét emberi év” elképzelés nagyon elterjedt, de ha egy pillanatra megállunk és elgondolkodunk rajta, akkor ez nem is olyan logikus.

„Ami a 1 éves kutya fiziológiai érettségét illeti, egy 9 hónapos kutya már kölyköket szülhet. Ha számolunk, rögtön láthatjuk, hogy nem egyszerűen csak meg kell szorozni héttel” – mondta Trey Ideker, a UC San Diego School of Medicine és a Moores Cancer Center professzora.

Ha tehát ez a képlet nem helyes, van-e olyan, amelyik az? Hogy ezt megtudjuk, meg kell néznünk, min dolgozott Ideker.

Ő volt az egyik azok közül a tudósok közül, akik korábban vizsgálták az úgynevezett „epigenetikus órát”. Ez egy eszköz, amelynek célja a biológiai életkor mérése a DNS-metiláció mintázata alapján, egy olyan folyamat, amelynek során kémiai „jelölők”, úgynevezett metilcsoportok kapcsolódnak a DNS-hez, megváltoztatva annak expresszióját anélkül, hogy megváltoztatnák az alapul szolgáló szekvenciát.

Ideker az embereknél való alkalmazását vizsgálta. Aztán egy nap kollégája, Tina Wang egy javaslattal fordult hozzá: miért ne használnák az epigenetikus órákat a kutyák öregedésének tanulmányozására?

„Mindig az embereket nézzük, de az emberek kissé unalmasak” – mondta Ideker egy másik nyilatkozatában. „Így [Wang] meggyőzött arról, hogy összehasonlító módon kellene tanulmányoznunk a kutyák öregedését.”

És ezt is tették, elvégezve egy tanulmányt, amely 104 kutya – többnyire labrador retrieverek – metilációs mintáit vizsgálta, akik akkoriban alig több mint 1 hónapos és 16 éves kor között voltak. A csapat ezután összehasonlította ezeket a mintákat 320, 1 és 103 év közötti felnőtt mintáival.

A munka kimutatta, hogy molekuláris szinten a kutyák kezdetben sokkal gyorsabban öregszenek, majd 7 éves koruk körül lelassulnak. Ezekkel az adatokkal a csapat egy új képletet dolgozott ki a kutyák életkorának emberi években történő meghatározására: 16 ln(kutya életkora) + 31. Ez természetesen nem olyan egyszerű, mint a hét szorozása, de erre szolgál a tudományos számológépeken található ln gomb (amely egy szám természetes logaritmusára utal).

Ezen képlet alapján egy 8 hetes kölyökkutya 9 hónapos embernek felelne meg, de mire ugyanaz a kutya eléri az egyéves kort, már a 30-as évei elején járna – ez elég nagy ugrás.

Még mindig vannak megválaszolatlan kérdések, például hogy a képlet más kutyafajtákra is érvényes-e. De egyelőre talán ne legyünk túl szigorúak a kiskutyánkkal, ha éppen elérte a 7 hónapos kort – most alapvetően a 20-as éveikben járnak, és mindannyian tudjuk, milyen hullámvasút lehet ez - írja az IFLScience.