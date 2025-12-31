Boldog születésnapot, Flossie!

December tele van partikkal és ünnepségekkel, de van egy évforduló, amelyet nagyon fontos nem elfelejteni: Flossie, a világ legidősebb élő macskájának születésnapja.

1995. december 29-én született Flossie-t a Guinness World Records (GWR) 2022. novemberében hivatalosan is elismerte a világ legidősebb élő macskájának, ekkor éppen 27 éves lett.

Flossie sem teljesen immunis az öregedési folyamatra – süket és részben látássérült –, de ez nem látszik lassítani őt.

„Amikor örökbe fogadtam, azt hittem, hogy csak néhány hónapja van hátra” – írta Flossie gazdája, Vicki Green tavaly a The Guardian lapban. „Meglepetésemre már több mint egy éve van nálam, és még mindig jó erőben van.”

„Még mindig nagyon aktív – amennyire az az ő korában lehetséges. Vettem neki egy kis lépcsőt, hogy fel tudjon mászni a kanapéra, de egyáltalán nem használja; még mindig mindenhova felugrik” – mondta Green. „Szerintem elsősorban a szerencsének köszönheti, hogy ilyen sokáig élt, és annak, hogy előző gazdái nagyon szerették.”

Flossie azonban nem a valaha élt legidősebb macska. Ez a cím a finom nevű Creme Puff-nak jár, egy keverék macskának, aki elképesztő 38 év és 3 napos koráig élt. Tulajdonosa, Jake Perry, hosszú élettartamát különösen luxus életmódjának tulajdonította.