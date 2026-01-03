2026. január 8., csütörtök

Előd

Mi a világ legbüdösebb anyaga?

Gyakorlatilag lehetetlen elég sokáig az anyag közelében lenni

 2026. január 3. szombat. 18:48
A tioaceton egy kémiai vegyület, amelyet gyakran a Föld legrosszabb szagú anyagának neveznek. Amikor 1889-ben először izolálták egy freibergi laboratóriumban, a szaga olyan erős és visszataszító volt, hogy a körülbelül 800 méteres körzetben lévő emberek tömeges evakuálásához vezetett, mivel sokan hányingert, hányást és pánikot tapasztaltak.

Mi a világ legbüdösebb anyaga?
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/SMD/Science Photo Li/Microgen Images

A modern vegyészek a tioaceton illatát „pokoli bűzvödörként” írják le: a járókelők gyomrukat szorítják és rémülten menekülnek. Az anyag egyedi szagát molekuláris szerkezete magyarázza – nehéz, kompakt, ként tartalmazó molekula. Tudományos adatok szerint az emberi orr ezeket a vegyületeket a bomlás és a potenciális egészségügyi kockázatok jeleként érzékeli.

E lenyűgöző hírnév ellenére a tioaceton tanulmányozása rendkívül nehéz: gyakorlatilag lehetetlen elég sokáig az anyag közelében lenni ahhoz, hogy részletes elemzést végezzünk - írta meg a Gismeteo.

