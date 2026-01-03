Montázs
Mi a világ legbüdösebb anyaga?
Gyakorlatilag lehetetlen elég sokáig az anyag közelében lenni
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/SMD/Science Photo Li/Microgen Images
A modern vegyészek a tioaceton illatát „pokoli bűzvödörként” írják le: a járókelők gyomrukat szorítják és rémülten menekülnek. Az anyag egyedi szagát molekuláris szerkezete magyarázza – nehéz, kompakt, ként tartalmazó molekula. Tudományos adatok szerint az emberi orr ezeket a vegyületeket a bomlás és a potenciális egészségügyi kockázatok jeleként érzékeli.
E lenyűgöző hírnév ellenére a tioaceton tanulmányozása rendkívül nehéz: gyakorlatilag lehetetlen elég sokáig az anyag közelében lenni ahhoz, hogy részletes elemzést végezzünk - írta meg a Gismeteo.