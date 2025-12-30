Megváltoztathatja-e egy donor szerv egy személy személyiségét?

A szervátültetés utáni személyiségváltozás jelensége egyre nagyobb figyelmet kap az orvosoktól. Korai tanulmányok szerint a recipiensek körülbelül 90 százaléka számolt be valamilyen változásról, a kulináris preferenciák hirtelen megváltozásától kezdve az új zenei vagy művészeti preferenciákig.

Klasszikus példa erre egy nő, aki egész életében szinte vegetáriánus volt, de egy szívátültetés után hirtelen erős vágyat érzett a csirkefalatkák iránt, ami a donorára jellemző.

A tudósok úgy vélik, hogy ez részben egy erős placebohatásnak és az élet második esélyének örömének tudható be, de fiziológiai magyarázatok is vannak. Például a szív nemcsak vért pumpál, hanem peptidhormonokat (mint például az ANP ) is termel, amelyek befolyásolják a vesék, a hipotalamusz működését, sőt még a hangulatot és a „küzdj vagy menekülj” reakciót is.

Hasonlóképpen, a „boldogsághormon”, a szerotonin jelentős része a belekben termelődik, és szintje a transzplantáció után is megváltozhat. Így egy donor szerv befolyásolhatja az egész test fiziológiáját, ami viszont jelentős változásokhoz vezethet az ember énképében és viselkedésében, így ez a jelenség további tudományos kutatások tárgya - írta meg a Gismeteo.