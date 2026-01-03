A tudósok felfedezték, miért nem képesek egyes emberek abbahagyni a rossz döntések meghozatalát

Az olaszországi Bolognai Egyetem tudósai megpróbálták megérteni, hogy egyes emberek miért hoznak következetesen rossz döntéseket. Kutatásuk az asszociatív tanulásra és a maladaptív döntéshozatalra összpontosított. A Journal of Neuroscience című folyóiratban megjelent tanulmány eredményei azt mutatták, hogy az emberek döntéseik meghozatalakor figyelembe vett jelzések döntő szerepet játszhatnak abban, hogy egy döntés jó vagy rossz eredményhez vezet-e.

Tanulmányukban a kutatók elemezték azoknak az embereknek a döntéshozatali folyamatát, akik a jutalmazást elősegítő jelzésekre összpontosítanak és azok felé haladnak, összehasonlítva azokkal, akik figyelmen kívül hagyják ezeket a jelzéseket, és közvetlenül a jutalmat hajszolják.

Vannak, akik döntéshozatalkor jobban támaszkodnak külső jelzésekre – például képekre vagy hangokra. Ez a mechanizmus pavlovi tanulásnak nevezik. A kutatások azt sugallják, hogy ezek az emberek nehezebben tudják frissíteni hiedelmeiket és elengedni a berögzült asszociációkat, még akkor is, ha azok kockázatos kimenetelűek. Idővel ez kevésbé előnyös és elfogultabb döntésekhez vezethet.

A hatás bemutatására a kutatók szemmozgáskövetést, pupillometriát és számítógépes modellezést alkalmaztak. A szerzők szerint az eredmények új megvilágításba helyezik, hogy egyes emberek miért küzdenek a viselkedési rugalmassággal – egy olyan tulajdonsággal, amely gyakran megtalálható a függőségekben és a kényszeres zavarokban.