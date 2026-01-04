Napi citromfogyasztás hatása

Valójában a citromnak számos fontos egészségügyi előnye van, különösen a szív- és vesebetegségben szenvedők számára.

A citrom beillesztése a mindennapokba erősíti az immunrendszert és segít a méregtelenítésben is

A citrom gazdag C-vitaminban és antioxidánsokban, amelyek támogatják a szív egészségét és javítják a vas felszívódását. A citromos víz fogyasztása csökkentheti a vesekövek kockázatát is.

1. A vesekő kockázatának csökkentése

A vizelet-citrát nevű gyenge sav szintjének növelése megelőzheti a vesekövek kialakulását. A citromok a citrát egy formáját, a citromsavat tartalmazzák, amely segít növelni a vizelet-citrát szintjét, írja a Health.

A citromsav kötődik a kalcium-oxalát kristályokhoz, megakadályozva, hogy azok vesekőként képződjenek.

Hogyan igyunk citromlevet a vese egészségéért

Naponta 110 ml koncentrált citromlé vízzel elkeverve fogyasztása megelőzheti a vesekövek kialakulását.

2. Javítja a szív egészségét

A citrom gazdag C-vitaminban és más antioxidánsokban, amelyek támogatják a szív egészségét.

A megfelelő mennyiségű C-vitamin bevitele megvédi a sejteket a szabad gyököktől. Ez segíthet megelőzni az érelmeszesedést (plakk-lerakódás az artériákban), ami növeli a szívroham és a stroke kockázatát.

A citrom fenolos antioxidánsokat tartalmaz, amelyek támogatják a vérnyomást, javítják az endothel működését és csökkentik a „rossz” koleszterin szintjét.

3. Jobb vasfelszívódás

Egyetlen citrom a C-vitamin napi bevitelének több mint 30%-át tartalmazza, ami fontos a vas felszívódásához. A C-vitamin segíti a nem hem vas felszívódását, amely növényekben és vassal dúsított élelmiszerekben található.

4. Kevesebb sejtkárosodás

A citromban található antioxidánsok segítenek megelőzni a szívbetegségekkel, vesebetegségekkel és krónikus obstruktív tüdőbetegséggel összefüggő sejtkárosodást.