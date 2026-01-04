Montázs
Napi citromfogyasztás hatása
Mely szervek számára hasznos?
A citrom gazdag C-vitaminban és antioxidánsokban, amelyek támogatják a szív egészségét és javítják a vas felszívódását. A citromos víz fogyasztása csökkentheti a vesekövek kockázatát is.
1. A vesekő kockázatának csökkentése
A vizelet-citrát nevű gyenge sav szintjének növelése megelőzheti a vesekövek kialakulását. A citromok a citrát egy formáját, a citromsavat tartalmazzák, amely segít növelni a vizelet-citrát szintjét, írja a Health.
A citromsav kötődik a kalcium-oxalát kristályokhoz, megakadályozva, hogy azok vesekőként képződjenek.
Hogyan igyunk citromlevet a vese egészségéért
Naponta 110 ml koncentrált citromlé vízzel elkeverve fogyasztása megelőzheti a vesekövek kialakulását.
2. Javítja a szív egészségét
A citrom gazdag C-vitaminban és más antioxidánsokban, amelyek támogatják a szív egészségét.
A megfelelő mennyiségű C-vitamin bevitele megvédi a sejteket a szabad gyököktől. Ez segíthet megelőzni az érelmeszesedést (plakk-lerakódás az artériákban), ami növeli a szívroham és a stroke kockázatát.
A citrom fenolos antioxidánsokat tartalmaz, amelyek támogatják a vérnyomást, javítják az endothel működését és csökkentik a „rossz” koleszterin szintjét.
3. Jobb vasfelszívódás
Egyetlen citrom a C-vitamin napi bevitelének több mint 30%-át tartalmazza, ami fontos a vas felszívódásához. A C-vitamin segíti a nem hem vas felszívódását, amely növényekben és vassal dúsított élelmiszerekben található.
4. Kevesebb sejtkárosodás
A citromban található antioxidánsok segítenek megelőzni a szívbetegségekkel, vesebetegségekkel és krónikus obstruktív tüdőbetegséggel összefüggő sejtkárosodást.