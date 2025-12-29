Megnyílt a világ leghosszabb autópálya-alagútja

Egy új mega-alagút jelentősen lerövidíti az utazási időt a kínai hegyvidéken. A beruházás költsége több mint öt milliárd euró volt.

Kína Hszincsiang tartományában új szakasz nyílt meg a gyorsforgalmi úton. Az angol nyelvű napilap, a China Daily többek között arról számol be, hogy az útszakasz a világ leghosszabb autópálya-alagútját tartalmazza. A 22,13 kilométer hosszú Tianshan-Shengli-alagút áthalad a Tian-Shan-hegységen, és javítja a régió fontos közlekedési tengelyeinek összeköttetését.

Autópálya-alagút: a kivitelezéshez modern csúcstechnológiákat alkalmaztak

A Daily China szerint az építési munkák 2020-ban kezdődtek, és 46,7 milliárd jüan (körülbelül 5,6 milliárd euró) beruházást igényeltek. Miao Baodong, a China Communications Construction Co (CCCC) infrastrukturális vállalat mérnöke elmondta, hogy az építkezés során modern csúcstechnológiákat és innovatív eljárásokat alkalmaztak.

Ezek közé tartozott a felmérés, az ultrahosszú alagutak tervezése, a kivitelezés, az intelligens rendszerek és a biztonsági megoldások. A projekt világszerte referenciaértékű lesz hasonló építési projektek számára.

„Háromórás hegyi utat rövidít 20 percre”

A kínai külügyminisztérium szóvivője, Mao Ning a Facebookon írta: „Az Urumqi–Yuli autópálya hivatalosan is megnyitotta kapuit a forgalom előtt. Központi eleme a világ leghosszabb autópálya-alagútja. 22 kilométeres hosszával háromórás hegyi utat rövidít le 20 percre. Ez nagy előrelépés Xinjiang összeköttetésének javításában.”

Song Hailiang, a CCCC vezérigazgatója a kínai CCTV televíziónak nyilatkozta, hogy a projekt két világrekordot ért el. Ez a világ leghosszabb autópálya-alagútja, amely egyben a legmélyebb függőleges aknával rendelkező közúti alagút is.

Az alagút két párhuzamos csőből áll, mindegyikben két sávval. December 26-i megnyitása óta a forgalom a tervek szerint halad, ami jelentősen javítja a Hszincsiang régió és Közép-Ázsia közötti összeköttetést.