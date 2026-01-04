Öt érdekes tény a struccokról

A struccok lenyűgöző állatok. Ezeknek a ravasz madaraknak sikerült túlélniük, amikor a Föld legveszélyesebb ragadozói vadásztak rájuk. Ezek a madarak sokkal összetettebbek, mint amilyennek látszanak.

Néhány érdekes tény ezekről a madarakról:

1. Mielőtt az emberek tömegesen elkezdték vadászni a struccokat, Afrikában, Ázsiában és az Arab-félszigeten éltek. Jelenleg csak az afrikai erdőkben és szavannákon élnek a Szaharától délre.

2. A strucc akár 145 kg-ot is nyomhat és akár 3 méter magasra is megnőhet, aminek jelentős részét erős lábai teszik ki.

3. Nekik vannak a legnagyobb szemeik a szárazföldi állatok közül. Az egyik szem átmérője körülbelül 5 cm – ez még egy strucc agyánál is nagyobb.

4. Ők a bolygó leggyorsabb kétlábúai. Sprintben elérhetik a 70 km/h végsebességet. A kitartásuk még ennél is lenyűgözőbb: egyszerre 48 km/h sebességgel tudnak futni 16 km-t.

5. Ezek a madarak szárnyaikat kormánylapátként használják saját testük irányításához, amikor nagy sebességgel mozognak.