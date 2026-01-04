2026. január 8., csütörtök

MH
 2026. január 4. vasárnap. 10:16
Az OSN a különböző színű almák közötti különbségekről számol be, egy táplálkozási szakértőre hivatkozva.

Melyik alma egészségesebb?
Képünk illusztráció
Fotó: foodcollection via AFP/Foodcollection GesmbH

A gyümölcsök jótékony hatása a fajtájuktól is függ. Ahogy a szakértő megjegyezte, a piros almát máj-, vese-, szív- és érrendszeri problémákra ajánlják. Simává és ragyogóvá varázsolják a bőrt.

A sárga alma gazdag pektinben és cukorban. Méregtelenít, helyreállítja a mikroflórát, javítja az epeelválasztást, és jótékony hatással van a májra.

A zöld gyümölcsök rost- és savtartalmúak, cukortartalmuk pedig alacsony. Jótékony hatással vannak a fogakra, hipoallergének, hatékony zsírégetők, és cukorbetegeknek is ajánlottak.

A szakember szerint a legjobb, ha egy olyan színt választ, ami tetszik – az intuíció megmondja, hogy mi hiányzik jelenleg a testének.

