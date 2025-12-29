Az emberek világszerte kevesebb alkoholt fogyasztanak

Egy friss Gallup-felmérés szerint az alkoholt fogyasztó felnőttek száma 90 éves mélypontra esett vissza. Alig több mint a fele (54%) állítja, hogy iszik. Ez csökkenés a 2024-es 58% és a 2023-as 62%hoz képest.

Ugyanez a felmérés azt is megállapította, hogy a heti alkoholfogyasztás mennyisége is csökkenhet. Azok közül, akik isznak, a heti átlagos fogyasztás 2025-ben 2,8-ra csökkent a 2024-es 3,8-ról és a megelőző hét év közel 4-es értékéről.

Eközben egy korábbi Gallup-felmérés megállapította, hogy a fiatalabb generációk (gondoljunk csak a Z generációra és a fiatal millenniumiakra) lehetnek a trend mozgatórugói, mivel a fiatalok (35 év alattiak) kevesebb mint kétharmada (62%) jelentette, hogy nem iszik, míg húsz évvel ezelőtt ez az arány 72% volt.

A Flinders Egyetem tudósai megállapították, hogy az 1997 és 2012 között született fiatal ausztrálok tizenhétszer nagyobb valószínűséggel tartózkodnak az alkoholfogyasztástól, mint a baby boom generáció (1946–1965) tagjai. Még azok is, akik úgy döntenek, hogy isznak, összességében kevesebbet isznak, mint idősebb társaik – ez a tendencia mind a millenniumi, mind a Z generáció esetében megfigyelhető.

Eközben az Egyesült Királyságban a hírügynökségek arról számoltak be, hogy az egy főre jutó átlagos italfogyasztás 2024-ben 10,2-re csökkent – két évtizeddel korábban még 14 volt.

Mi áll ennek a tendenciának a hátterében? A Flinders Egyetem kutatói több tényezőt is megemlítenek, amelyek közül néhány pozitív (pl. a egészségtudatosság növekedése), mások kevésbé (pl. az emelkedő megélhetési költségek). A szakértők arra is rámutatnak, hogy az új normává váló kevesebb alkoholfogyasztás csökkenti azt a nyomást is, hogy az ember beilleszkedés érdekében igyon.

A 2023-as Gallup-felmérés készítői szintén kiemelik az egészségügyi aggályokat, és további tényezőként emelik ki a demográfiai változásokat és az egyéb szerekre való áttérést.

Ugyanez a felmérés megállapította, hogy az alkohol fogyasztása csökkenő tendenciát mutat, de a kannabiszhasználat 2013 óta csaknem megduplázódott a 18–34 éves korosztályban.