A varjak sokkal tovább tudnak haragudni, mint Ön

A természetben, akárcsak a giccses filmekben, az intelligencia gyakran kéz a kézben jár a gonoszsággal.

A csimpánzok és más nagy majmok bebizonyították intellektuális képességeiket azzal, hogy megértették, hogy hazudhatnak másoknak, és azonnal meg is tették. A varjak pedig – nos, a varjak senki máshoz hasonlóan tudnak haragot tartani.

Nem viccelünk. Egy varjú átlagos élettartama a vadonban körülbelül hét-nyolc év – de „már 14 éve, hogy a madarak reagálnak ránk” – mondta John Marzluff, a Washingtoni Egyetem vadon élő állatok tudományának professzora és hiteles varjúfélék szakértője az Amerikai Tudományos Haladásért Társaságnak (AAAS) 2020-ban. „Ez folyamatosan tart, és a mai napig is folytatódik.” - írja az IFLScience.

Így van: gyűlöletük olyan tiszta és koncentrált, hogy túlélheti magukat a madarakat. És mit tett Marzluff, hogy ilyen halhatatlan haragot érdemelt ki? Nos, ehhez egy maszk, Dick Cheney és egy kis madártrauma is hozzátartozik.

„Vad varjakat tettünk ki egy újfajta „veszélyes arcnak” azáltal, hogy egyedi maszkot viseltünk, miközben 7–15 madarat fogtunk be, megjelöltünk és elengedünk öt helyszínen Seattle közelében” – írta Marzluff és kollégái – elhallgatva azt a fontos tényt, hogy az „egyedi” alatt „teljesen groteszk és szó szerint Halloweenre tervezett” maszkot értettek.

Érthető módon, ezt követően „a varjak következetesen durva hangokkal szidták és zaklatták a veszélyes maszkot viselő, különböző méretű, korú, nemű és járású embereket, még akkor is, ha tömegben voltak” – számolt be a csapat. „Ezzel szemben a befogás előtt kevés varjú szidta azokat az embereket, akik a veszélyes maszkot viselték. Továbbá a befogás után kevés varjú szidta azokat a befogókat, akik nem viseltek maszkot, vagy olyan maszkot viseltek, amelyet a befogás során nem viseltek.”

A kontroll maszkokat megkímélték, annak ellenére, hogy Dick Cheney-re hasonlítottak, míg az ogre maszkot a varjak minden viselőjét szidalmazták. És igen, jól olvastad: a környéken minden varjú dühös volt az ogre-nak vélt fogvatartójára, nem csak az áldozatai – mert, mint kiderült, a varjak nagyon jól tanulnak egymástól.

„A varjak rendkívül érzékenyek más varjak viselkedésére. Megtanulják más varjak reakcióit” – magyarázta Kevin McGowan, a Cornell Ornitológiai Laboratórium munkatársa. És „rendkívül jól meg tudnak különböztetni minket”.

Marzluff most úgy véli, hogy a varjak körülbelül 17 évig képesek kollektív haragot táplálni – és ha te vagy a haragjuk célpontja, az közel két évtizednyi Hitchcock-i horrorral jár. Miután McGowan néhány varjat megjelölt kutatási célból New Yorkban, arról számolt be, hogy a madarak „kijöttek az erdőből, köröztek a fejem felett, és kiabáltak velem”.

„És meg kell értened, hogy ez egy nyilvános park” – mondta az NPR-nek. „Több száz ember jött oda. És tudod, egy idő után kicsit paranoiás leszel, mert bárhová mentem, a varjak kiabáltak velem. Más emberekkel nem kiabáltak, és akkor kicsit paranoiás leszel.”