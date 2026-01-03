Miért van két orrlyukunk?

Az orrlyukak páros ciklusa biztosítja a pihenést és a légzőrendszer hatékonyabb működését. Bármely adott pillanatban az egyik orrlyuk aktívabban lélegzik, míg a másik kissé „eltömődik”, hogy regenerálódjon. Néhány óránként szerepet cserélnek, megakadályozva a nyálkahártya kiszáradását.

A kettős rendszer jobb szagérzékelést is lehetővé tesz. Az egyes orrlyukakon keresztüli légáramlás változó: gyorsabb egy nyitottabb orrlyukban, és lassabb egy kissé eldugult orrlyukban. A különböző szagmolekulák különböző sebességgel oldódnak a nyálkában, különböző áramlási sebességek mellett, így minden orrlyuk kissé eltérően „érzékeli” ugyanazt az aromát, teljesebb információt továbbítva az agynak. Ez segít meghatározni a szag forrását is: az agy összehasonlítja az orrlyukak közötti jelerősség-különbséget, hasonlóan ahhoz, ahogyan a két fülünkkel lokalizáljuk a hangot.

Evolúciós szempontból a szimmetria – két szem, két fül, két orrlyuk – sikeres kialakításnak bizonyult. Egyetlen orrlyuk sebezhetőbb lett volna: a megfázás teljesen megfosztaná az embert az orrlégzés előnyeitől – a levegő szűrésétől, párásításától és felmelegítésétől. Így a két orrlyuk nem a természet véletlen eredménye, hanem egy jól megtervezett mechanizmus, amely biztosítja a hatékony légzést, szaglást és túlélést - írta meg a Gismeteo.